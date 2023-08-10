Bucaspor 1928, Ahmet Yıldırım'ı Teknik Direktör Olarak Belirledi

TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, teknik direktörü olarak Ahmet Yıldırım'ı seçti. Yıldırım daha önce de Bucaspor'u çalıştırmıştı.

TFF 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefiyle önemli transferler yapmasına rağmen teknik direktörü henüz belli olmayan Bucaspor 1928'in Ahmet Yıldırım'da karar kıldığı öğrenildi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar ayrıldıktan sonra önce Ufuk Kahraman, ardından Yalçın Koşukavak'la imza aşamasına gelip anlaşamayan, ünlü teknik adamlar Yılmaz Vural, Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu'nu gündeme alan sarı-lacivertli yönetimin Ahmet Yıldırım'la el sıkıştığı belirtildi. Döneminde UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından olan 49 yaşındaki Yıldırım, daha önce de 2017-2018 sezonunda Bucaspor'u çalıştırmıştı.

Ahmet Yıldırım'ın son olarak görev yaptığı 24Erzincanspor, 2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off'ta Şanlıurfaspor'a elenmişti.