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Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, seçimlere günler kala sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Koç, takımdan ayrılması gündemde olan Edin Dzeko'nun yerini dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız yıldız Karim Benzema ile doldurmayı hedefliyor. İkili geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Samos Adası'nda bir araya geldi. Başkan Koç, Mamaris'te tatil yapan tecrübeli golcü ile ilerleyen günlerde yeniden görüşecek.

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya çıktı. Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un takımdan ayrılması gündemde olan Edin Dzeko'nun yerini doldurmak için dünyaca ünlü forvet Karim Benzema ile görüştüğü iddia edildi.

DZEKO'NUN TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Edin Dzeko, Suudi Arabistan takımlarının gündeminde. Bosna Hersekli golcünün aldığı yüksek maaşlı teklifler nedeniyle sarı-lacivertli takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 21 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Bu transfer seçimin kaderini değiştirir! Ali Koç, Benzema ile bizzat görüştü

ALİ KOÇ, BENZEMA İLE GÖRÜŞTÜ

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu ayrılık ihtimali nedeniyle başkan Ali Koç, sürpriz bir transfer görüşmesi yaptı. Fenerbahçe ile ilgili canlı yayında verilen haberde, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema ile Yunanistan'ın Samos Adası'nda görüştüğü duyuruldu.

Bu transfer seçimin kaderini değiştirir! Ali Koç, Benzema ile bizzat görüştü

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Suudi Arabistan'da 200 milyon euro yıllık maaş almasına rağmen mutsuz olan 36 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız golcünün bu yaz yeni bir takıma gideceği konuşulurken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise dünyaca ünlü yıldız golcüye geleceği hakkında kararını sordu. Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile görüşen Benzema, daha sonra Türkiye'ye geldi. Marmaris'te tatil yapan golcü futbolcunun, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile ilerleyen günlerde yeniden görüşeceği öne sürüldü.

Bu transfer seçimin kaderini değiştirir! Ali Koç, Benzema ile bizzat görüştü

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Karim Benzema, Al-Ittihad formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta 2461 dakika süre buldu. 37 yaşındaki golcü, 13 gol ve 8 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Burak:

200 milyon euro maaşı nekadar düşürebilir ki görüşüyor ali koc :D

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AYHAN BAYRAK:

Çok yazık yine bütün yaşlıları emeklileri takıma getirecek

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Nuri Aga:

Cekoyu niye yollarsınız adam bu yaşta 21 gol atmış daha ne yapsın.

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