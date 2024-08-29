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Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı ve Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen eski futbolcu Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında paylaştı. Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" notunu düştü. Mesut Özil'in bu hareketi, "Siyasete mi atılıyor?" sorusunu akıllara geldi.

Eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülenmiş ve bu görüntüler çok konuşulmuştu. Özil, bu kez de sürpriz bir ziyaretle gündem oldu.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Özil, MHP lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" notunu düştü.

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

SİYASETE Mİ ATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı ve Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Mesut Özil'in Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından "Mesut Özil, siyasete mi atılıyor?" sorusunu akıllara geldi. Paylaşımı gören birçok kullanıcı da bu yönde yorumda bulundu.

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

CAMİİ TEMİZLEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Son dönemlerde kendini spora veren ve değişimiyle adından söz ettiren bir dönemin süper yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülenmişti. Özil, bu davranışından dolayı takdir toplarken videonun altına "Allah razı olsun", "Rabbim sayılarını artırsın", "Adamsın reis", "Adam Adam" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

Mehmet Mutlu:

bence güzel çocuk hayirli olsun

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Halil çağrı Çevik:

Ocagimiza hoş geldin

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Doğrucu:

Dün neden cami temizlediğin belli oldu :))

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Barış O. B.:

Mesut bütün tuşlara basıyor

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3
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Jon snow:

Mesutu geliri bitiyor galiba

21
6
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Özcan Özcan:

İSLAM VE BENİMSEDİĞİMİZ MİLLİYETÇİLİK TABAN TABANA ZITTIR.MESUT İSLAMCI ÜMMETÇİDİR MİLLİYETÇİYİM DİYORSA DİNİ BİLMİYOR.İSLAMCIYLA DA YANA YANA DURAN KENDİSİNE MİLLİYETÇİYİM DİYORSA YA ÇIKARCIDIR YA DA MİLLİYETÇİLİK TANIMINI BİLMİYORDUR.

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I Bor :

Helal olsun Mesut, bu güzel vatanın güzel evladı.

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Mustafa Öksüz:

bu aralar herkes Bahçeli yi ziyaret ediyor hayırdır inşallah

10
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ilyas odabas:

Mesut, Almanya ligi veya ingiltere liglerindeyken de Hac'ca gitmiş bir gencimiz.Mesut'a Alman basınının yapmadığı baskı kalmadı. O hepsiyle tek başına başarılı mücadele etti. Türkiye'de de kendisini iyi anlatabilirse, vatanına, dinine düşkün olduğu anlaşılacak ve herkes onu sevecektir.

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Doğuş:

Cami de cilala parlat ile başladıysa çok büyük dolandırıcı olacak. Geleceği parlak

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