Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülenmiş ve bu görüntüler çok konuşulmuştu. Özil, bu kez de sürpriz bir ziyaretle gündem oldu.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Özil, MHP lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" notunu düştü.

SİYASETE Mİ ATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı ve Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Mesut Özil'in Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından "Mesut Özil, siyasete mi atılıyor?" sorusunu akıllara geldi. Paylaşımı gören birçok kullanıcı da bu yönde yorumda bulundu.

CAMİİ TEMİZLEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Son dönemlerde kendini spora veren ve değişimiyle adından söz ettiren bir dönemin süper yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülenmişti. Özil, bu davranışından dolayı takdir toplarken videonun altına "Allah razı olsun", "Rabbim sayılarını artırsın", "Adamsın reis", "Adam Adam" şeklinde yorumlar yapılmıştı.