İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu - Haberler

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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, final maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar böylece oyunlar tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Olimpiyat, Brezilya, voleybol, İtalya, Spor, Güncel, Haberler

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