İZMİR'de, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda bu yıl 7'nci kez ulusal ve 2'nci kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve 6-13 Ekim tarihlerinde 7 gün sürecek olan 'Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması' başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, Foça Jandarma Komutanlığı'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Gözcü ve Nişancı olmak üzere 2 unsurun bulunacağı yarışmaya dost ve müttefik 20 ülkeden katılım sağlandı. Türkiye'den 13, yurt dışından ise 35 katılımcının bulunacağı yarışmada toplam 48 keskin nişancı performans sergileyecek.

Açılış töreninde konuşan Jandarma Binbaşı Keskin Nişancı Atış Kurulu Başkanı Mehmet Koyuncu, yarışmaya ilişkin bilgi verdi. Yarışmanın amacının keskin nişancılığın öneminin algılanması olduğunu ifade eden Koyuncu, keskin nişancılıkla ilgili mesleki kültür oluşturulup, yurt dışı ve yurt içinde kullanılan silah teçhizat ve malzeme hakkında teknik bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağını söyledi. Personelin aidiyet duygusunun geliştirilip teknolojik gelişmelerin tüm katılımcılar tarafından takip edileceğini anlatan Koyuncu, "Keskin nişancı yarışmasına Türkiye'den toplam 13 keskin nişancı unsuru, yurt dışından ise 20 ülkeden toplam 35 keskin nişancı unsuru katılıyor" dedi.

FARKLI PARKURLAR HAZIRLANDI

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin de teşkilatlarının 186 yıllık köklü tecrübelerini, Boran Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması ile geleceğe taşıyacaklarını kaydetti. Boran'ın sadece bir yarışma olmadığını vurgulayan Tümgeneral Ertekin, aynı zamanda dostluğun, tecrübe paylaşımının ve meslek mükemmelliğinin buluştuğu uluslararası bir etkinlik düzenlediklerini anlattı. Bu sene 7'ncisi düzenlenen 'Boran Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nın kısa zamanda ulusal bir yarışma olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Tümgeneral Ertekin, "Dünyanın dört bir yanından çok sayıda dost ve müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmeye başlanan yarışma küresel bir boyut kazanmıştır. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'na 20 dost ve müttefik ülkeden 35 unsur, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları ile genel kurmay özel kuvvet komutanlığı jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğünden 13 olmak üzere toplam 48 nişancı unsuru katılacaktır. Yarışma boyunca farklı kalibrelerdeki tüfeklerle yapılacak atışlar, taktiksel senaryolar ve nişancıların hassasiyetini en üst seviyede test eden parkurlar keskin nişancılığın ne kadar titizlik sabır ve disiplin gerektiren bir uzmanlık alanı olduğunu bir kez daha gösterecektir. Her yıl geliştirilen yarışma parkurları ve atış görevleri günümüzün muharebe sahasını birebir yansıtacak şekilde tasarlanmaktadır. Uzun menzilli atışlar, değişen hava koşulları, zorlu arazi ve düşük görüş şartları yarışmacıları sadece nişancılık becerileriyle değil aynı zamanda farkındalık ve karar verme yetenekleri açısından da test edecektir" diye konuştu.

GEÇEN YIL 12 BİN KİŞİ İZLEDİ

Keskin nişancı ve gözcüden oluşan keskin nişancı unsurunu başarıya ulaştıran en kritik etkenin ekip çalışması olduğuna dikkat çeken Tümgeneral Ertekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Boran 7, sadece keskin nişancının bireysel performansını değil aynı zamanda ikili arasındaki koordinasyon ve iletişimin ne kadar hayati olduğunu ortaya koymaktadır. Zaman baskısı altında doğru mesafe ölçümü, balistik hesaplama ve hedef seçimi yapma zorunluluğu, yarışmacıları stres faktörüne maruz bırakır. Böylece baskı altında doğru karar verebilme yetenekleri ölçülür. Geçen yıl 12 bin kişi tarafından izlenen yarışma ve sergi faaliyetlerine aziz milletimizin teveccühüyle bu yıl daha yüksek bir katılım bekliyoruz. Etkinlik boyunca başta okul çağındaki çocuklarımız olmak üzere tüm halkımız uluslararası bir yarışmayı deneyimlemekte, yerli ve milli silah sanayimizin ulaştığı teknolojik düzeyi bizzat görebilmektedir. Sektörün öncü firmalarının ürünlerinin tanıtım atışlarının misafirlerimiz tarafından görülebilecek."