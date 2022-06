Boğaziçi Yarışları'nda Asya ile Avrupa'yı birleştirecekler

Antalya'daki Açık Su Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen Eskişehir Su Spor Kulübü sporcularının hedefinde bu sefer, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Ağustos ayında düzenleyeceği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı var.

Eskişehir Su Sporları Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Şehrin coğrafyasına bağlı olarak antrenmanlarını çeşitli yüzme havuzlarında sürdüren veteran yüzücülerin bu sefer ki hedefinde ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin organizasyonluğunu üstlendiği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı var. Yüzme sporuna gönül veren Eskişehirli veteran sporcular hem sosyal medya sayfalarındaki paylaşımlarıyla hem de ilerleyen yaşlarına rağmen genç sporculara örnek hayatlarıyla, takipçilerinin dikkatini çekiyor. Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'de yüzme sporunun giderek değer kazandığını ifade eden 55 yaşındaki emekli devlet memuru Süleyman Tosun, "Önümüzde ülkemizin uluslararası otoritelerce tanıtımına vesile olan Boğaziçi Yarışmaları var fakat, isminin Bosphorus olarak belirlenmesini yadırgıyorum" dedi.

"Hayatlarımıza sağlık adına standartların üzerinde bir değer biçiyoruz"

Yüzme branşının hem ruhsal hem de bedensel olarak vücuda katkı yaptığına vurgu yapan Tosun, "Bu kulübe üye olmadan önce yarışmalara ferdi olarak katılıyordum. Şimdi ise farklı meslek ve yaş kategorilerini bir araya getiren bu topluluğa üye olmaktan çok memnunum. Burada hayatlarımıza, sağlık adına standartların üzerinde bir değer biçiyoruz. Tüm gençlere ve hatta 'ben yaşlıyım' diyenlere dahi, su ile bir an önce barışmalarını öneriyorum. Sağlıklı toplum, sağlıklı yaşayan bireylerden meydana gelir" şeklinde konuştu.

"3 kilometrede ikinci ve 2 kilometrede ise birinci oldum"

Songül Küçüktaş eşliğinde hazırlanarak 15 yıldır düzenli olarak yüzdüğünü aktaran emekli diş hekimi Tüzin Atak, "Kısa bir süre önce Antalya Tekirova'da düzenlenen yarışmalarda başarılar elde ettim. 3 kilometrede ikinci ve 2 kilometrede ise birinci oldum kendi yaş kategorimde. Benim için epey keyifli bir turnuvaydı" diye aktardı.

"22 Ağustos'ta Asya ile Avrupa'yı birleştireceğiz"

Havuz antrenmanlarından sonra açık deniz müsabakalarının kendilerini biraz zorladığını belirten Atak, "22 Ağustos'ta İstanbul Boğaz'ında yüzeceğiz. 6,5 kilometre mesafesi var ve Asya ile Avrupa'yı birleştireceğiz. Sonrasında ise sırasıyla Karadeniz Ereğli, 29 Ekim'de Bodrum ve Göcek'teki yarışmalara katılacağız." dedi.

"Yarışlara bireysel olarak hazırlanmaya gayret gösteriyoruz"

Antrenmanlarının yaz sezonundan dolayı biraz aksadığını dile getiren 58 yaşındaki emekli sigortacı Tülay Osmanağaoğlu, "2014'ten beri yüzüyorum ve çeşitli madalyalara layık görüldüm. Son yarışımız gayet keyifli ve başarılıydı. Ben 3 kilometre mesafede yüzdüm ve dördüncü oldum. Bayrak yarışlarında ise iki madalya kazandık. Takım arkadaşlarımızdan bazıları ise şehir dışına çıkıyor şu sıralar. Fakat yine de elimizden geldiğince yarışlara bireysel olarak hazırlanmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"Denizi olmayan bir bölgede hazırlanıp, gittikleri yarışmalardan madalyalar ile dönüyorlar"

Konuyla alakalı olarak düşüncelerini paylaşan antrenör Songül Küçüktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Masterlarla çalışmak bana epey keyif veriyor. Onlarla yıllardır antrenmanlarımıza devam ediyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Biz ekip olmaktan ziyade her yıl büyüyen bir aile gibiyiz. Denizi olmayan bu bölgede düzenli olarak antrenmanlarını tamamlayıp, gittikleri her yarıştan madalya ile dönmelerini çok takdir ediyorum. İsteyen herkesin, her koşulda hazırlanabileceği ve bu işin yaşı olmadığını tüm ülkeye kanıtlıyorlar" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor