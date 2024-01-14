Bodrumspor, NHZ. Havran Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu 15. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, konuk olduğu NHZ. Havran Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu 15. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Balıkesir temsilcisi Havran Belediyespor'a konuk oldu. Zorlu rakibi karşısında karşılaşmanın ilk anlarından itibaren mücadeleyi bırakmayan Bodrum'un İncileri sahadan 19-25, 23-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte büyük sevinç yaşayan Bodrum ekibi evine galibiyetle döndü. Bodrumspor, haftayı 20 puanla 6. sırada kapattı. - MUĞLA