Bodrumspor Judo Takımı Beyaz Kuşaktan Sarı Kuşağa Geçti

Bodrumspor Judo Takımı oyuncuları, antrenörler tarafından yapılan sınavın ardından beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçiş yaptı. Törende dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Bodrum spor Judo Takımı oyuncuları, antrenörler tarafından yapılan sınavın ardından beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçiş yaptı. Genç sporcular için kuşak bağlama töreni yapılırken, törende geçtiğimiz haftalarda Muğla'da yapılan judo şampiyonasında derece yapan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Bodrum spor Judo Takımı Bitez Spor Salonunda kuşak bağlama töreni düzenledi. Törene Bodrum spor Yönetim Kurulu Üyesi Judo Branş Sorumlusu Nihal Ermiş, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, judo konseyi üyesi Ahmet Apaydın, Namık Canca, sporcular ve aileleri katıldı. Tören İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Antrenörler tarafından yapılan sınavdan geçen beyaz kuşak sahibi 30'dan fazla sporcu sarı kuşağa geçti. Sporcular için kuşak bağlama yapıldı. Kuşak töreninin ardından, Muğla'da geçtiğimiz haftalarda yapılan judo şampiyonasında dereceye giren sporcuların madalyaları takdim edilirken, elde edilen 2'incilik ve 3'üncülük kupaları kulübe teslim edildi.

Sporculara destek olacağız

Spora destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Bodrum spor Yönetim Kurulu Üyesi Judo Branş Sorumlusu Nihal Ermiş, " Çocuklarımıza olabildiğince spor sevgisini aşılamak benim için inanılmaz bir kazanç olur. Elimden geldiğince bir şeyler yaptım ve spor için bir şeyler yapmaya devam edeceğim" dedi.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak ise, " Bodrum'da daha önce judo yapılmamıştı. Judo konseyimizin çalışmalarıyla Bodrum'a judoyu tanıttık. Bu süreçte judoya sporcu kazandırmaya ve başarılar elde etmeye başladık. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Bodrumspor judo konseyi üyesi Ahmet Apaydın ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek kısa zamanda güzel başarılar elde ettiklerini söyledi. - MUĞLA