Bodrum FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar arasında gol sesi çıkmadı.
Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
44+4. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası dışından Üzeyir'in sert vuruşunda kaleci topu oyun alanında tuttu.
47. dakikada etkili gelen Sakaryaspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Roshi'nin vuruşunda kaleci topu oyun alanında tuttu.
55. dakikada ceza sahası içinde Roshi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
76. dakikada Bodrum FK'da Pedro'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
79. dakikada Roshi, rakibi Furkan'a yaptığı müdahaleden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Erdoğan
Bodrum FK: Bahri, Ondrej, Erkan (Ahmet dk. 29), Samet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Haqi dk. 82), Furkan (Omar dk. 82), Celal (Pedro dk. 71), Burak
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Sakaryaspor: Cihan, Bülent, Rajko, Sinan (Samed dk. 64), Burak, Isaac, Odise, Simon (Kabongo dk. 77), Valle (Dimitrov dk. 57), Erdi, Oğuz
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Kırmızı Kart: Odise (Sakaryaspor) - MUĞLA