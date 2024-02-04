Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK, Ümraniyespor'u mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bodrum FK, 1'inci Lig'de Ümraniyespor'u mağlup ederek puanını 38'e çıkardı ve zirve yarışında Göztepe ve Kocaelispor'u takip etmeye devam etti.

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip ardından deplasmanda Ümraniyespor maçını 2-1 kazanan Bodrum FK, zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Kritik galibiyetle puanını 38'e çıkaran yeşil-beyazlılar 2'nci sıradaki Göztepe ve 3'üncü Kocaelispor'u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Ümraniyespor'da hem futbol oynadığını hem de teknik adamlık yaptığını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Benim açımdan duygusal bir mücadele oldu. Ümraniyespor oynadığı futbolla bulunduğu konumu hak etmeyen bir takım. Biz gerekeni yaptık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Maçın son dakikalarına özgüvenli bir şekilde girdiklerini belirten Taşdemir, "Rakibe karşı geçiş oyunlarını doğru yapmamız gerekiyordu. Son 5 dakikaya kadar özverili bir şekilde bunu yaptık. Kurguladığımız oyunun yüzde 70'i kadarını sahaya sürebildik. Bunda da başarılı olduk. Maçı kazanmasını bildik. Son 5 dakikadaki oyunu beğenmedim. 2-0 üstün olsak da dikkatli ve disipli davranmalıyız. Bu maçtan galip gelmek çok önemliydi. İyi bir durumdayız. Zirve yarışı için mücadelemiz sürecek" dedi.

Bodrum FK önümüzdeki hafta evinde önemli rakiplerinden Sakaryaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Bodrum Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title