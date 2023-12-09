Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK, Tuzlaspor ile berabere kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, son dakika gollerinin üstesinden gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, son dakika gollerinin üstesinden gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, geçen yıldan bu yana son saniye gollerinin çok olmaya başladığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Takım olarak yaklaşık 1,5 yıl bulundukları ligde her şeyin üstesinden geldiğini ama son saniye gollerinin üstesinden gelemediklerini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Son dakika gollerinin nasıl üstesinden geleceğimizi bilemiyorum. Tek bildiğim bir şey var. Çok iyi niyetli bir takımız. Rakip ceza sahamıza girmeden bir puan alıp gitmesi, bizden iki puan çalması bizi çok üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Futbol bu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Mücadele gösteren, kazanmak isteyen oyuncularımı kutluyorum. Ama maalesef çok üzgünüm, olmadı. Olanla yetinip yolumuza devam edeceğiz."

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Bekir İrtegün ise Bodrum FK'nin zor bir deplasman olduğunu kaydetti.

Bodrum'un futbol adına çok güzel bir yer olduğunu belirten İrtegün, şunları söyledi:

"Bodrum'da oynamak çok keyifliydi. Geçen hafta galip geleceğimiz maçı berabere bitirmiştik. Bu hafta da son dakikada berabere kaldık. Futbolun cilvesi diyelim. Oyun olarak düşüktük ama zaman zaman böyle oyunlar olabiliyor. İyi takımlarla kritik maçlar oynuyoruz. Alınan bir puan çok değerlidir. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Spor

İsmet Taşdemir Trendyol Bodrum Basın Toplantısı Maç Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title