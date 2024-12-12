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Bodo/Glimt-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak. TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu. Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak. Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Beşiktaş : Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Zaynutdinov, Ndour, Al-Musrati, Rafa, Gedson, Onur, Semih.

KARTAL'DA SAVUNMA DAĞILDI

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların yokluğu dikkat çekiyor. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu. Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'te forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı. Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

AVRUPA'DA 250. RANDEVU

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 380 gol gördü.

NORVEÇ EKİPLERİNE KARŞI 13. MAÇ

Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 19 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise yine 19 gol gördü.

BODO İLE 5. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek. Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı. İki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti ve Bodo/Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu. Sarı-siyahlılar, kendi evindeki maçı 3-1 kazanırken, İstanbul'dan da 2-1 galip ayrıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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