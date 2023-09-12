Haberler

Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Fenerbahçe Futbol Futbol Spor Haberler

title