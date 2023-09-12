Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Spor