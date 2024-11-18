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Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı

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Bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara? tarafından aldatılan ve boşanma aşamasında olan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle de sezonu kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlardan biri çok sevdiği golcü futbolcu için beklenmedik bir harekete imza attı.

MİLLİ TAKIM'A ALINMASI İÇİN CİMER'E DİLEKÇE VERDİ

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

DİLEKÇENİN TAMAMI

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErol Balık:

lan bu önce wanda ya sahip çıksın

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Haber YorumlarıOrhan Özsoy:

senin kurallardan haberin yok

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Adamın yediği boynuzun haddi hesabı yok, bumu yüce Türk milletinin itibarını yükseltecek

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Yalnız başka bir milli takımda oynadığı için ikinci bir milli takımda oynayamaz diye biliyorum

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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

bence bu adama TC vatandaslik kimliği versinler okadar multeciye verdiler

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Haber Yorumlarımesut:

Bişe sorucam, cimere yazılanlar yayınlanıyor mu? Yoksa yazan mı yayınlamış? Belki özel bir şey yazanlar vardır.. yayınlamayın yaa

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Haber YorumlarıJokerAllame:

önce wandaya sahip cikaydi geyikli icardi 24 yaşında çocuk biniyor şuan :)

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