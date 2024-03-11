Üye Girişi
Haberler

Bilecikli sporcular Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde madalyalar kazandı

Güncelleme:

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde Bilecikli sporcular Nisa Nur Özen ve Nisa Nur Bırni gümüş madalya kazandı. Sporcular, Çorum'da yapılacak Taekwondo Lise Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde Nisa Nur Özen 44 kilogramda, Nisa Nur Bırni ise 68 kilogramda 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcular Çorum'da yapılacak Taekwondo Lise Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenör Ayşe Nur Danabaş'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çorum Uşak Spor Turnuva Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli? Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Melih Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner kaç yaşında, nereli? Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title