Bilecikli sporcular Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde madalyalar kazandı

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde Nisa Nur Özen 44 kilogramda, Nisa Nur Bırni ise 68 kilogramda 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcular Çorum'da yapılacak Taekwondo Lise Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenör Ayşe Nur Danabaş'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK