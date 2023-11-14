Bilecikli futbolcu kızlar, bu branşta kariyer yapmak için ter döküyor

Bilecik Valiliği tarafından kızların futbol oynamasına imkan sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan kursa yoğun ilgi var.

Haftanın 6 günü antrenmana çıkan kız futbolcular, bu branşta kariyer yaparak gelecekte büyük takımlarda oynama ve milli takım forması giyebilme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 2016 yılında başlatılan ve giderek daha fazla rağbet gören kurslarda çok sayıda genç kız hünerlerini sergiliyor. 130'dan fazla kızın katıldığı antrenmanlarda Spor Eğitim Uzmanı Ozan Çağrı Gül yönetiminde koşu, kondisyon ve vücut gelişimi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sevgi Evleri'nde kalan kızların da futbol oynamalarına imkan sağlayan projede; minik, yıldız ve genç kategorilerinde sporcular yer alıyor.

Gül: "Çocuklarımızın il dışına transferini sağladık"

Teknik direktör Ozan Çağrı Gül, AA muhabirine, kadın futbol takımını 8 yıl önce proje kapsamında 8 kız çocuğu ile başlattıklarını aktardı.

Mahallelerde antrenman yaptıkça katılımın arttığını anlatan Gül, sayının kısa sürede yaklaşık 60 kişiye çıktığını, şu an ise 130 kız çocuğunun antrenmanlara katıldığını söyledi.

Milli takıma sporcu kazandırmanın yanı sıra, 2. Lig, 1. Lig ve hatta Süper Lig'e sporcu gönderdiklerini dile getiren Ozan Çağrı Gül, "İki yıl boyunca mücadele ettik ve 3. Lig'de şampiyon olduk. Çocuklarımızın il dışına transferini sağladık. Şu an 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilimizi temsil ediyoruz. Bu süre zarfında 4 milli takım sporcusu çıkardık ve 23 sporcumuza da üst liglere gitme imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

"Kızlarımızın antrenmana gelmesi başarı ve büyük bir cesarettir"

Sporcuların ufkunu genişletecek projelere imza atarak, daha üst liglere katılımlarını sağladıklarını dile getiren Gül, kurslarla alakalı bilgi aktararak, şöyle devam etti:

"6-8 yaşlarda temel eğitim ile başlıyoruz. 8 ila 17 yaş arası gruplarımız var. Yeni başlayanlar, yarışmacı gruplar gibi kategorilere ayırarak antrenmanlarını sağlıyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Özlem Aktaş, 1. Lig ekiplerinden Denizli Horozkentspor'a, Cansu Şahin, Zehra Hava, İrem Durmuş ve Zeynep Özel de 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a transfer oldu. 2. lig takımlarından Çanakkale Dardanel'de İlayda Pınar kızımız var. Kerime Kezetkü kızımız da 2. Lig takımlarından Uşak 64 Belediye Gençlikspor'la anlaştı."

Sporcularına iyi bir gelecek hazırlamaya çalıştıklarını vurgulayan Ozan Çağrı Gül, "Kariyerlerini iyi bir şekilde sürdürmeleri için başarılı takımlarla anlaşmalarına yardımcı oluyoruz. Biz burada altyapıya önem verilmesinin bir örneğini gösteriyoruz. Biz kızlarla bunu yapabiliyorsak, erkeklerle de yapılabilir. Biz kızların sadece antrenmanlarını değil, okul devamsızlıklarını, sınav başarılarını, özel yaşantılarını da takip ediyoruz. Çünkü bu çocuklar büyüdüğünde anne olacaklar ve bu topluma insan yetiştirecekler. Biz olaya bu şekilde bakıyoruz. Sahadaki başarının bizim için önemi yok, saha dışındaki başarıları önemli. 'En büyük başarı sevgidir' mantığıyla yaklaşıyoruz. Kızlarımızın antrenmana gelmesi başarı ve büyük bir cesarettir." diye konuştu.

"Projeye inandık, sonuna kadar gittik"

Gül, 8 yıldır devam eden çocukların bulunduğunu belirterek, bıkmadan, usanmadan, telefonları tabletleri bırakarak sahaya gelmelerinin başlı başına bir başarı olduğunu vurguladı.

Sahada alın teri döktüklerini ve emek verdiklerini belirten Gül, "Bizim derdimiz, Bilecik gibi bir ilde çocuklarımızın büyük takımlara transfer olabileceğini, üstüne emek verirsek, sevgimizi de katarsak birçok şeyin başarılabileceğini göstermek. Beşiktaş 15 Yaş Altı Takımı ile bir hazırlık maçı oynadık. Milli sporcumuz Benay Adıyaman başta olmak üzere 3 sporcumuzla alakalı teklif aldık. Kalecilerimizin hepsini istiyorlar. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray'ın davetlisi olarak Galatasaray 15 Yaş Altı Takımı'yla müsabaka gerçekleştireceğiz. Bu oluşum, kadın futbol liglerine oyuncu kazandıran büyük bir sporcu havuzu konumuna geldi. Projeye inandık ve sonuna kadar gittik." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman: "Babam ve dayılarımla maç izlerdim"

Milli sporcu 14 yaşındaki Benay Adıyaman, orta saha mevkiinde oynadığını ve futbolu çok sevdiğini anlattı.

"Babam ve dayılarımla maç izlerdim." diyen ve bu şekilde futbola merak sardığını anlatan Adıyaman, şunları söyledi:

"Daha sonra Ozan hocamla tanıştım. 8 yıldır futbol oynuyorum. Beşiktaş'tan bir teklif geldi. İnşallah orada güzel bir şekilde devam edeceğim. Ben Beşiktaşlıyım, hedefim de Beşiktaş'tı. Milli takımda oynamak hayalimdi. 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynama fırsatı buldum. Şimdi daha büyük hedeflerle yol alıyorum. Milli Takım'a ilk girdiğimde çok heyecanlandım. Bu kadar beklemiyordum. Öncelikle hobi olarak yaptım ve çok eğleniyordum. Sonra bunu mesleğim haline getirebileceğimi fark ettim. Ondan sonra kendimi daha çok geliştirdim. Antrenmanları hiç kaçırmadım. Kendimi geliştirdim. Milli takıma girdiğim anda da çok gururlandım. Barcelona'da oynayan Alexia Putellas'ı kendime örnek alıyorum. Bu seneki Kadınlar Dünya Kupası maçlarını izledim. 'Ben olsaydım neler yapardım?' diye düşündüm. Kendimi oraya odakladım."

13 yaşındaki kaleci Eslem Selöz de 1,5 yıl önce futbola başladığını ve hayallerini gerçekleştirmek için mücadeleye devam ettiğini dile getirerek, "İlkokul 3. sınıftayken kaleye geçtim ve arkadaşlarım şut çekmeye başladı. Sonra okuldaki turnuvalara katılmaya başladım. Sonra Ozan hoca okulda keşfetti ve projeye dahil oldum. Dışarıdan kız çocuğunun futbol oynamasına farklı bakıyorlar. Ancak bir kız olarak futbol oynamak çok iyi bir şey. Beşiktaş'tan teklif geldi ve antrenmanlara gideceğim. Hedefim Beşiktaş'ın kadrosunda olmak. Futbolda kız erkek ayrımı yapılması bence yanlış. Futbol oynamayı çok seviyorum." şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Beyza Çetinkaya'nın babası Hakkı Çetinkaya da antrenmanları aksatmadan takip ettiğini ve maçlara gitmeye çalıştığını aktararak, futbolun günümüzde erkek hegemonyasında olduğunu ancak kızların bunu kıracağına inandığını, voleybolda olduğu gibi futbolda da kızların gücünü göstereceğine inandığını dile getirdi.