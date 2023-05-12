Beykoz Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı Süper Lige Yükseldi

Beykoz Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Üniversiteler Erkek 1'inci Ligini namağlup tamamlayarak ÜNİLİG Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakalarına katıldı. Müsabakalarda da şampiyon olan takım süper lige yükseldi.

Beykoz Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 16 üniversitenin katıldığı İstanbul Üniversiteler Erkek 1. Ligini namağlup tamamlayarak İstanbul şampiyonu oldu. Takım daha sonra 420 sporcunun mücadele ettiği ÜNİLİG Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakaları grup maçlarında da şampiyon olarak süper lige yükseldi. Toplamda 19 erkek voleybol takımının katıldığı müsabakalarda Beykoz Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı grup maçlarında İbrahim Çeçen Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile mücadele etti. Çeyrek finalde Hitit Üniversitesi'ni yenerek yarı finale çıkmaya hak kazanan takım, Fenerbahçe Üniversitesi ile yaptığı maçtan da galip ayrıldı. Finalde Gelişim Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Beykoz Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı toplamda 16 maçı namağlup tamamlayarak süper lige yükseldi.

Beykoz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Enes Özmen, Spor Koordinatörü Tolga Yüksek ve Antrenör Erhan Er liderliğinde Ankara'da 4 -12 Mayıs yapılan ÜNİLİG Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakaları grup maçlarında şampiyon oldu.

"TAKIM RUHU BİZİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI"

ÜNİLİG Finaller-Ankara Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakaları Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Müsabakalara Çankaya Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İ.D. Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de ev sahipliği yaptı.

Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakaları üzerine konuşan Beykoz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Enes Özmen şunları söyledi;

"Yarı final maçında 2-0 geride olan takımımız saha içerisindeki özgüven ve inanç ile 3-2'lik skorla finale yükseldi. Finalde ise ilk set geride başlamasına rağmen birliktelik, takım ruhu ve azim ile skoru 3-2 yaparak rakibini mağlup etti ve adını şampiyonluğa yazdırdı. Şampiyonayı namağlup tamamlayan sporcularımız ve teknik ekibimiz ile gurur duyuyorum. Başarının peşinden koşmaya devam edeceğiz."