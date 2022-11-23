Beşiktaşlılar kıyameti kopardı! TRT spikerinin sözlerine tepki yağıyor
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Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta spikerin son dakika kullandığı cümle Beşiktaşlıları çileden çıkardı. 8 dakika uzatmanın verildiği anlarda 7-0'lık skoru bulan İspanya için gülerek "Belki şimdi aklınıza geliyordur. Bir gol daha olur mu acaba diye?" diyen spiker, Beşiktaşlıları çıldırttı. Sosyal medyada sert paylaşımlar geldi.
2022 Dünya Kupası'nda İspanya, turnuvanın en farklı galibiyetini aldı. İspanyollar Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın son anlarda gülerek cümle kuran TRT spikeri, Beşiktaşlıları kızdırdı.
8 DAKİKA UZATMA
Son bölümde 8 dakika uzatma verildi. İspanya 7-0 öndeyken TRT spikeri gülerek, "Belki şimdi aklına geliyordur sevgili seyirciler, bir gol daha olur mu diye?" ifadelerini kullandı, Beşiktaşlılar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.
RAKİPLER TİYE ALDI
Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakiplerine gönül veren taraftarlar ise bu paylaşımları tiye aldı. Beşiktaş, 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 mağlup olmuştu.
İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar: