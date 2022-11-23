Beşiktaşlılar kıyameti kopardı! TRT spikerinin sözlerine tepki yağıyor

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta spikerin son dakika kullandığı cümle Beşiktaşlıları çileden çıkardı. 8 dakika uzatmanın verildiği anlarda 7-0'lık skoru bulan İspanya için gülerek "Belki şimdi aklınıza geliyordur. Bir gol daha olur mu acaba diye?" diyen spiker, Beşiktaşlıları çıldırttı. Sosyal medyada sert paylaşımlar geldi.