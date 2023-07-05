Beşiktaşlı Futbolcular Emrecan Uzunhan ve Kartal Kayra Yılmaz Yeni Sezona Hazır

Beşiktaşlı futbolcular Emrecan Uzunhan ve Kartal Kayra Yılmaz, yeni sezon öncesi forma şansı bulacaklarına inandıklarını belirtti. Uzunhan ve Yılmaz, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzunhan, Antalyaspor'da geçirdiği kiralık döneminin kendisine iyi etki ettiğini söylerken, Yılmaz ise Beşiktaş'a döndüğü için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Beşiktaşlı futbolcular Emrecan Uzunhan ile Kartal Kayra Yılmaz, yeni sezon öncesi kendilerine güvendiklerini belirterek, forma şansı bulacaklarına inandıklarını söyledi.

İki futbolcu, siyah-beyazlı takımın 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Emrecan Uzunhan, "Antalyaspor'da iyi süreler aldım. Hepsini çok iyi değerlendirdim. Nuri Şahin oyuna bakışımı biraz değiştirdi. Daha güçlü dönmeme vesile oldu. Oraya gitmek beni iyi etkiledi." ifadelerini kullandı.

Kadroda sol stoper olarak yer alan oyuncuların sayısının hatırlatılması ve forma rekabetiyle ilgili 22 yaşındaki futbolcu, "Benim için çok iyi örnekler. Onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Rakibim olacaklar. Kendime güveniyorum. Forma savaşı verebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'a döndüğü için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kartal Kayra Yılmaz, "Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Mevkimde kaliteli oyuncular var. Hazır olduğumu hissediyorum. Umarım forma yarışında ben de olabilirim." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon Ümraniyespor'da yeterli forma şansı bulduğunu hatırlatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fiziksel özelliğimi biraz daha geliştirmek istiyorum. Bunu yaparsam takıma çok iyi katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Son 2-3 yıldır fazlasıyla maç oynadım. Maç tecrübesi edindim. Forma için kendimi hazır tutmak istiyorum. Forma şansı bulabileceğimi düşünüyorum. İnşallah her şey çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.