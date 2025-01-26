Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçireceğini söyledi

Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor! "Kontrolü ele geçireceğiz"
Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: Mesele olmaktan çıktı, konuya dönüştü

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Antalyaspor Maçının Ardından Hayal Kırıklığı Yaşadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Antalyaspor Maçının Ardından Hayal Kırıklığı Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamalarda, maçın sonucundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek takımın daha iyi oynaması gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un karşılaşmaya agresif başlayacağının bilincinde olduklarını belirten Solskjaer, "Emre Belözoğlu'nun içerideki ilk maçıydı ve agresif başlayacaklarını biliyorduk. Öyle de başladılar, aslında maçın ilk 10-15 dakikasında onlar iyiydi. Biz bence ağırdık ama bir süre sonra kontrolü ele aldık. Aslında kendi yarı sahamızda biraz fazla top kaybettik ve bu yüzden rakibe kontratak fırsatı verdik. İkinci yarı aslında daha iyiydik, daha iyi oynadık. 1-0'ı bulunca herkesin hakkında şu geliyor; 'Beşiktaş 1-0'dan sonra oyunu kontrol eder ve maçı bitirir' ama maalesef öyle olmadı. Rakibimiz skoru 1-1 yaptı. Hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

"Daha iyi olmalıyız"

Türkiye ligini öğrendiğini belirten Gunnar Solskjaer, "Ligi öğreniyorum, kendi oyuncularımı öğreniyorum, maçı nasıl idare ettiklerini, maçta nasıl davrandıklarını öğreniyorum. Baskılı oynadılar ama biz ağırdık, daha hızlı olmalıyız, daha iyi oynamalıyız. İyi oyuncularımız var ve dediğim gibi kaptırdığımız toplarla rakibimize kontratak fırsatları vermemiz iyi değildi. Buradaki tribün atmosferi, taraftarlar çok güzel. Rakipleri de öğreniyorum, aslında atmosferi beğendim ama sonucu beğenmedim. Hayal kırıklığı bir sonuç benim için ama bunların hepsi benim için ilk adım. Öğreniyoruz, önümüzde şimdi bir Avrupa maçı var ona odaklanmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Rakibe kontratak fırsatı vermememiz lazım"

İstikrar sağlamak istediğini belirten Norveçli çalıştırıcı, "Futbol böyle bir oyun, tutku çok önemli, kazandığımızda mutluyuz. Benim buradaki yapmak istediğim aslında istikrar sağlamak, daha iyi gitmek daha iyi gitmek için sürekli devam etmek. Bugün aslında iyi başlamıştık. Ben de öğreniyorum, dediğim gibi öğrenmeye devam ediyorum. Çok ağır oynadık, ilk 15 dakika çok fazla oynadık. Çok kısa paslar, küçük küçük paslar yaptık. Onun yerine daha keskin bir şekilde ileriye gitmemiz lazım, rakibe kontratak fırsatı vermememiz lazım, bunları geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Defans hattımızda ciddi sıkıntılar var"

Transfer konusunda yönetim ve başkanla iletişim halinde olduklarını belirten Solskjaer, "Başkanımıza sürekli iletişim halindeyiz, hedef oyuncularımız var. Doğru oyuncuları hedefliyoruz. Dediğim gibi Jonas ve Emirhan bugün sakatlanarak maçtan oyundan çıktılar, defans hattımızda ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Umarım iyileşirler iyi duruma gelirler. Duruma bakacağız, iyi bir planlama yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Devlet hastanesinde skandal! Yangın merdivenleri vidayla kapatıldı
img

Göztepe maçı için açıkladığı prim dudak uçuklattı
img

Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu

Avrupa'da zirveye oturdu
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.