- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yurt dışı kampını değerlendirdi

SALZBURG - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların yurt dışı kampını değerlendirdi. Güneş, "Hücum ve orta sahaya oyuncu almamız gerekiyor" dedi. Güneş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında oynayacakları Tirana maçı ile ilgili de, "Tirana maçını inşallah zorlanmadan kazanırız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Almanya'nın Grassau kentinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını Strasbourg ile yaptığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçı ile noktaladı. Mücadelenin ardından yurt dışı kampını takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul'da başladıkları yeni sezon hazırlıklarının genel olarak iyi geçtiğini söyleyerek, "1 Temmuz'da kendi tesislerimizde başladığımız kamp süreci arkasından burada devam etti. Bugün itibariyle 21 gün oldu aşağı yukarı. Genelde ilk günden bugüne kadar çalışmalar iyi geçti. Eldeki tüm oyuncuların elinden gelen gayreti gösterdiğini, dikkatli, arzulu ve istekli çalıştığını görüyorum. Fiziksel, zihinsel, teknik, taktik ve mental olarak çok daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Oyun yapımızda birtakım temel yapılar vardı şimdi onu da daha geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda bir sorumuz yok ama lige daha var. Sezonun başlarındayız. İlk resmi maçımızı 27 Temmuz'da oynayacağız. Önce ona hazırlanacağız. 6-8 haftalık bir hazırlık periyodu geçirerek hem de içinde müsabakalar yaparak devam edeceğiz ama bugün itibariyle takım oyununda savunma ve hücumda bloklar uyumunda iyiyiz. Top kayıplarımızda sıkıntılarımız var. Gereksiz top kayıplarımız var. Geniş alanı kullandığımızda iyiyiz. Hücumda daha zenginleşeceğiz. Eldeki oyuncularla ne yapacağımızı gördük. Onları da kabul etmek lazım, yıpratmadan oynatmak durumundayız. Zaman zaman 60 dakika, zaman zaman 45 dakika oynatmaya çalıştık. 90 dakika vereceğimiz zaman gösterecek. Bu dalgalanmalara da hazır olup alternatif oyuncuları kendi içimizde üretip yeterli olmadığımız zaman zaten düşündüğümüz oyuncuları alıp devam etmek istiyoruz. Hem kamp tesisleri hem oyuncu durumları disiplinli şevkle ve heyecanla sıkıcı durum olmadan iyi bir kamp dönemi geçirdik. Özellikle Türkiye'de çok sıcak olan dönemde de burada 1 gün dışında o gün de saat 3'te oynadık maçı iyi oldu. Yazın belki daha sıcakta da oynayacağız. Hepsini görmüş olduk. Çalışma ortamı iyiydi. Oyuncuların niyeti iyiydi, mutluyum ama yarın izin verdikten sonra yeniden başlayacağız. Orası daha önemli bu sadece hazırlık dönemiydi" şeklinde konuştu.

Oyuncuların ilk başladıkları çalışma dönemine göre iyi durumda olduklarını vurgulayan Güneş, "Oyuncularımın hepsini seviyorum ve hepsini 27'sindeki maç kadrosuna yazmak istiyorum. Bizde puanlama yoktur at yarışı şeklinde yapmıyoruz. Şu anda oyuncuların durumları sezon için hazır değil ama bunu deyince takım hazır değil dersek yanlış olur. Bugünkü duruma göre sezon başındaki çalışmalarda çok zorlandılar mesela bu hafta böyle bir şey yok. Biz bu periyodu iyi kullandık. Bir sorunumuz yok. Hazırlık döneminde oynadığımız rakipler çalışmalar, ilk bölüm oldu. Haftaya da çalışacağız" açıklamasını yaptı.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacakları maçı değerlendiren Şenol Güneş, "İki rakibimiz vardı. Dinamo Batum ile Tirana takımı. Tiran dinamik bir takım. Savunmayı da iyi yapıp iyi çıkıyorlar. Orada da kendi durumumuzu göreceğiz. Zorlanabiliriz, inşallah zorlanmadan kazanırız. O da bizim için test olacak. Şu anda oyuncuların iştahından hırsından oyun disiplininden takım için bir şeyleri ortaya koymasından memnunum. Onun için onları listeye yazacağım" diye konuştu.

Antrenmanda sakatlık yaşayan ve Strasbourg maçında forma giymeyen Rachid Ghezzal'ın ciddi bir sakatlığı olmadığını aktaran Şenol Güneş, "Dün antrenmana çıktığında tendonunda hafif bir hissetti. Sonra bırak dedik. 3 günlük de bir dönüş olacak. Rachid'in yetenekleri oyunculuk kalitesini konuşacak değiliz. Fiziksel olarak bütün şekliyle hazır olması gerekiyor. Dinlenmenin yararlı olacağını düşündük" ifadelerine yer verdi. Ajdin Hasic ve Montero ile ilgili de konuşan Güneş, "Hasic'in de bir rahatsızlığı vardı. Halsizliği vardı. Onu da hiç kullanmadık. Kerem ile Montero vardı. Onlar bildiğimiz oyuncular sıkıntımız yok. Hasic ile beraber az çalıştık ama Montero benim için çalışma olarak en iyilerden bir tanesi ama kadro oluşumuna göre bir karar vereceğiz" dedi.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Lyanco Vojnovic'in çok istemelerine rağmen özel bir durumu olduğunu aktarıp, hücum ve orta saha hattına oyuncu almaları gerektiğini dile getirerek "Bana da gelen haberlere göre Amartey ile Onana ile herhangi bir sorun yok ama transfer yapacağımız bir gerçek. Yönetim elinden gelen gayreti gösteriyor. Ne zaman oldu nasıl oldu değil sonuçta olup olmadığıdır önemli olan. Bir kayıp vermeden gitmek durumundayız. Tartışmalar ve fikir ayrılıkları olabilir. Sizde de bizde de yönetimde de olabilir. Bizim şartlarımıza ekonomimize takımımıza uyum sağlayacak hem de burayı isteyen oyuncularla yarış yapacağız. Şimdi duyduğuma göre 2 tane var. Lyanco çok istememize rağmen özel durumu var herhalde. Yine de görüşüyordular ne yaptılar bilmiyorum son durumu. Bana gelen haber öyleydi. Onlara rağmen yeterli değiliz. Hücumda ve orta sahada oyuncu almamız gerekiyor. Sadece 1 maç oynamayacağız. Hem konferans ligine başlayacağız hem süper lige başlayacağız, hem de kupa maçları var. Hem de Türk oyuncu durumuna bakacağız. Afrika'dan aldığımız oyuncular fazla ona göre düşüneceğiz. Bazen buralarda farklı düşünceler olacak ama sonunda en iyisi olacaktır. Elimizde olan oyuncular bizi biliyor" değerlendirmesini yaptı.

'Hangi mevkilere kaç oyuncu alınacak' şeklinde gelen soruya ise Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

"Ne kadar olursa o kadar fazla. Elimizdeki oyuncular da var tabi. Başkanla da konuştuk. Başkan sevdiğimiz ve geldiği günden beri özveriyle çalışan takımın iyi olması için uğraşan biri. Bütün uğraşlara rağmen eleştiri alacaktır. Kendinden veren, maddi manevi uğraşan en doğrusunu yapmaya çalışan biri. Acele etmeyip, çok para harcamayıp eleştirenler de var. Az para harcayıp da eleştirenler de var. Altyapıdan istiyorlar, dışardan istiyorlar, şov olsun istiyorlar. Bunların hepsini bir anda yapmak mümkün değil. Bunu ne kadar doğru yaparsak o kadar iyi. Çok harcayıp başarısız da olabiliriz. Onun için elimizdeki oyuncu sayısını da gelecek olanları da ona göre değerlendireceğiz. Bazı mevkilerde iyiyiz. İlerde sıkıntımız var. Cenk'in gelişine bağlı olarak. Aboubakar var Muleka da elimizde. Hem hücuma dönük orta saha hem kenarda hem de gole gidecek oyuncu takımı zenginleştirir. Maratonda başarılı olmak için de buna ihtiyacımız var. ama her şeyin başında herkes takımın parçası olacak. Takım için her şeyini ortaya koyacak. Hep söyledim. Ben de dahil çalışan tüm personel ve oyuncular dahil. Her dakika her anın önemini vererek özveri yapacak. O ruhumuz yoksa başarılı olamayız. Birinci silahımız bu olacak. Beşiktaş'ın inancı da gücü de var. Bunu yapacak camiası da var. Bunu yaparken transfere bağlı yıkalım, şu olmadı bunu kızdım diyerek yapamayız."

Genç futbolcuları değerlendiren Şenol Güneş, genç oyuncuların kendileri için büyük zenginlik olduğunun altını çizerek, "Demir ege iyi oyuncu. Berkay da Semih de oynadı genç takımdan. Onlar bizim için büyük bir zenginlik oldu çünkü Türk oyuncu sayımız artıyor. Necip çok iyi oynadı. İster istemez pozisyon olarak ona yükleme yaptık. Şimdi Emrecan ve Umut var. Onur var. Kalecilerimiz zaten Türk onda sorun yok. Ortadaki bu oyuncularla beraber Kartal ve Kerem var. Bunları da değerlendireceğiz. Yeni aldığımız Emrecan Bulut var. Bunlardan da gitmek isteyenler var. Sıra gelmediğini düşünüp de kendini daha iyi duruma getirmeyen futbolcular varsa gitmek istiyorlarsa gidebilir. Biz bir oyuncuyu istediğimiz zaman bize 1 milyondan aşağı söylemiyorlar. Beşiktaş'tan gitmek isteyen kendilerini daha iyi oyuncu hissediyorlar ama gidersek daha az para versinler bize. Biz alırsak ondan fazla para vereceğiz. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Sayıyı artırırken Türk oyuncular da olabildiğince yarışın içinde olmak üzere artıracağız. Önce bunu kendi oyuncularımızla yapacağız" şeklinde konuştu.

Muleka'nın kamp performansı sorulması üzerine Şenol Güneş, "Muleka veya başka bir oyuncu hepsi bizim oyuncularımız. Bu oynayan oynamayan çok veya az oynayan da. İyi oynarsa devam ederiz iyi oynarken herhangi bir gelişme olur gider. Transfer böyle bir şey. Şu anda iyi çalışmasından memnunum ben de. Daha iyi olması gerekir. Yakaladığı zaman gol atması, hücuma çıkması, takımla bütünleşmesi. Zaman zaman bunları iyi yaptı. İyi yaptıkça biz memnun oluyoruz. Dışardan oyuncu almak istemiyoruz eldekileri iyi oynatmak istiyoruz. Adaptasyonu olmazsa takımın şampiyon olması için eksik gördüğümüz şeyleri değerlendireceğiz. Kadromuzu en iyi şekilde aynı ayarda oyuncularla 16-18 kişi yapabilirsek iyi olur. Gençlerle 20-25 civarında yapabilirsek o zaman maraton daha kolay olur aksi halde çaresizlik olur. Oyuncu için de çaresizlik olur. Burada kalıyor ama kalmayı istemiyor. Git, gittiğin zaman yerine oyuncu alacağım bunların hep bir bedeli var. Ekonomik tarafı kamuoyunda çok konuşulduğu için 'niye onu almıyor, niye bunu almıyor' diyorlar. 15'e 20'ye, 50'ye oyuncu alırsın. Ama sonra ödeme yapamazsan ligi kaybedersin. Anlık hareket etmemek lazım. Hepsi Beşiktaş'ta iyi olsun diye aldıklarımızın da eldeki oyuncularımızın da hakkını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş Afrikalı oyuncuların sayısının fazla olması şeklinde yöneltilen soruya da "Türk oyuncular var. Bir de Afrikalı olmayan oyuncu alarak tamamlamak istiyoruz. Lyanco'da ısrar etmemizin sebebi oydu. Lyanco, Amartey ve Onana'dan biri olsaydı daha iyi olurdu ama öyle gelişmeler oluyor ki bazen anlık kararlar veriyorsunuz. Onana ile Amartey şu kampta olsaydı daha iyi olurdu. 2 oyuncumuzun durumunu da görürdük. Perşembe oynatırdık. Onların telafisini mümkünse Afrikalı olmayan oyuncularla bir başka mevkide veya kendi içimizde Türkiye'den alabiliriz. Gelmek ve gitmek isteyen Türk oyuncular var. Onları değerlendireceğiz" cevabını verdi.