Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon planlamasını değerlendirdi Açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Güneş, kampa katılmayan Romain Saiss ve siyah-beyazlı takıma transferi yeniden gündemde olan Nathan Redmond'ın durumu ile ilgili bilgi vererek, "Defansta en güvenilir, en yetenekli oyuncu Saiss. Zaten onu oynattık. Oynuyordu, 'Ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim' dedi, tamam dedik. Redmond'ın durumu daha farklı, mukavelesi bitti, gidebilir. İki oyuncunun kalmasını da istiyorum, kendilerine de kamuoyuna da söyledim. Buna Tayfur'u da dahil edebilirsiniz. Ama ikisi benim oyuncum değil, Saiss ise benim oyuncum. Redmond'a kulüp teklifini yaptı. 1,5 aydır aynı şey konuşuluyor. Anlaşma tamam, olumlu, haber verecek, 'geleceğim ama biraz daha bekleyelim.' ya gelir ya gelmez, bu çocuk oyuncağı değil." diye konuştu.

Saiss'in iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Güneş, "Saiss iyi bir oyuncu. Bunda bir sorun yok. Sorun oynayıp oynamaması. Oynamasını engelleyen bir durum yok. Bazen oynatmadık, burada Gomez de oynamadı, Cenk de oynamadı. Saiss anlaştığı takımla gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero özverili çalışıyor. Montero'yu niye örnek verdim, her an gidebilecek bir oyuncu. O da bunu biliyor ancak buna rağmen antrenmana çıkıp işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da kalması gereken, ihtiyacımız olan adam 'gideceğim' diyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takıma henüz net bir cevap vermeyen Nathan Redmond'a da değinen deneyimli teknik adam, "Redmond, 'bana hiçbir hoca güven vermedi' dedi. E ben güven verdim. Bu durumda siz şimdi nasıl düşünürsünüz, kırılıyorsun. Gelmezse hiçbir şey demem. Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. 'Ben haber vereceğim' diyor. Bu idmana gelmen lazım. O zaman 1 veriyorsam 500 veririm. Redmond'ın yokluğunda Beşiktaş yok muydu? Biz Redmond'dan memnunuz. Redmond'ı istemiyorum demek değil, istemek başka teslim olmak başka. Her oyuncu değerlidir ama kulüp hepsinden önemlidir. Bunu anlatamadıktan sonra çok zor. Kulübün 1 lirasını hesaplıyoruz kendimize göre." değerlendirmesinde bulundu.

Rachid Ghezzal'ın maç performansına ulaşması gerektiğini belirten Güneş, "Maç performansını yakalaması lazım. İdmanlarda zorluyor, yoruyor. Onun için ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Beşiktaş geçen sene az kullandı. Benden önce de çok az oynamıştı." dedi.

"Amartey'in ekonomik tarafı da olumlu"

Siyah-beyazlı takımın transfer gündemine de değinen Güneş, siyah-beyazlı ismi anılan Ganalı stoper Daniel Amartey'i tercih ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bitmeyen oyuncuyu konuşmanın manası yok. Afrikalı oyuncu mümkünse az ama mecbur kalırsak, uygunsa ve bize yarıyorsa alacağız. Amartey'i hem stoper hem orta sahaya düşündük. Djiku'yu da konuştuk ama ikisinden biri tercih edildiği zaman Amartey'i tercih ettik. Hem Gana Milli Takımı'nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi. Sonrasında gelişmeler ne oldu bilmiyorum. Sağ stoperimiz yok. Lyanco'yu alsaydık çok başka şey konuşacaktık. Lyanco'yu alabilirsen alacaksın, transfer böyle bir şey. Amartey'in ekonomik tarafı da olumlu. Sağ stoper oynadı daha önce de orta saha oynadı. Ortaya oyuncu alırken alacağımız oyuncuya göre bazı şeyleri değiştirebiliriz. Amartey, Lyanco, Onana, Ortega veya başka oyuncular, hepsine bakıyorsun ama bunların garantisi yok, isimler çok. Geçen sene 22-23 yaşında bir çocuk vardı geçen sene alamamıştık. Alabilirsek pazarlıkla alırız. Orta sahada Amir, Salih, Gedson var. Amir, Salih ve Gedson orta sahasına defansif yönü iyi olan bir oyuncu dedik. Amartey olabilir. Olmadı, Onana'yı alabilirsek iyi olur. Josef tipinde bir oyuncu bulmak zor. Hücuma dönük Gedson ve Salih'in yanına birini veya 2'li veya 4'lü oynatıp orta sahada santrfora yakın gole giden bir oyuncu düşünüyoruz."

Halil Dervişoğlu'nun transfer durumunu da değerlendiren Güneş, "Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa doğru olmaz. Beşiktaş talep etti onu oradan. Güvenim sarsılırsa soğuk bakarım." ifadelerini kullandı.

"Kulüp elinden geleni yapıyor. Geç kalmalar olur ama ideali 2 oyuncu halledilmesi gerekiyordu"

Kampa iki oyuncunun yetişmesinin ideal olacağını belirten Güneş, "Her şeyin çözümü var. Transfer olmayabilir, olması için uğraşacaksın. Kulüp elinden geleni yapıyor. Geç kalmalar olur ama ideali 2 oyuncu halledilmesi gerekiyordu. Ben, Ceyhun Bey, kim olursa olsun herkes bunun için uğraştı ama bunda başarılı olamadık. Kendi oyuncumuzun bir tanesi kendi takımında idmana çıkamıyor. Sakatlığım var diyor ama gitmek istiyor. Gitmek istiyorsa bedeli belli. Barcelona teklif yapsa Gedson da gitmek ister, bedava olsa gider mi? Rosier, Cenk, Mert, Onur her oyuncu iyi teklif geldiğinde gitmek ister. Ben de yurt dışından bir oyuncu istiyorum, bedava olsa hemen alırım. Lyanco bedava olsa hiç düşünmem. Bana da sormasınlar, alsınlar. Kafama yatıyorsa bu oyuncun alınmasını tavsiye ederim. Kendime göre değil takıma göre oyuncu alıyorum, takımda oynasın istiyorum. 16-18 iyi oyuncu olsa 11'den sonra her oyuncuyu rekabete soktuğun zaman takım olur." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş her kulübün 16-20 oyuncuya ihtiyacı olduğunu, bu sayıya bazen gençlerle bazen alternatif oyuncularla ulaşılabileceğini belirterek, "Tayfur direkt oynamadı ama bize yararlı oldu. Alternatif oyuncu olabilir, fiyatı uygunsa alınsın." diye konuştu.

"Quaresma'nın jübile yapmasını isterim"

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma ve Gökhan İnler'e kulübün jübile düşünebileceğini kaydeden Güneş, "Ben Quaresma'yı seviyorum ama eski hali yok. Quaresma'nın jübile yapmasını isterim, veda etsin. Gökhan İnler var mesela. Onu da isterim. O da iyi Beşiktaşlı. Napoli'de oynarken de Beşiktaşlıydı. İyi niyetli bir şey yapılsın, kulübün bunlara kapalı olacağını düşünmüyorum. Nasıl yol çizilir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, yardımcısı Burak Yılmaz'ın 1 sene boyunca bu görevi sürdüreceğini aktararak, "Gökhan İnler'in yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük düşüncesi var gibi. Vizyonu geniş. Ben de bu tiplerin Beşiktaş'ta olmasını isterim. Profesyonel kadroları, uluslararası vizyon açısından iyi adamları getirmek lazım. Burak da bunlardan biri. İşini seviyor, Avrupa yaşantısı var, çevresi var. Hepsiyle beraberiz. Onu hoca olarak görüyorum. 1 sene böyle geçirecek. 1 sene sonra diyecek ki ben bu işi yapıyorum. Başlayıp acemilik yapacağına hem sorumlu olacak hem de görevli gibi. İkisini birden yaşarsa tam sorumluluk verirsen biraz zor olur. Hocalık sadece çalışmak değildir. Hocalığı sadece sahada görmek doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş kampta herkesin iyi çalıştığına değinerek, "Çalışmalarından yana sıkıntımız yok. Çalışmayan adam var mı derseniz yok. Aboubakar gözünüze niye bu kadar batıyor, bu kadar üst seviye olduğu için. O bir çalışıyorsa Semih iki çalışacak. O zaten bir yere gelmiş, dikkat çeken oyuncu. Pepe de öyle bir oyuncuydu. İyi profesyoneldi ve antrenmanda bunu işlerdi. O tip oyucuyu al." diye konuştu.

'Takımdan ayrılmak isteyen oyuncu gidebilir' diyen Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Amartey çok konuşulduğu için söyledim ama olur olmaz bilemem. Beşiktaş'a bir oyuncu geldikten sonra bizim oyuncumuz oluyor. Giden oyuncular da hep başarılı olsun diyorum. Redmond giderse yolu açık olsun. Tayfur'da kulübün çıkabileceği yer belli. Olursa olur olmazsa da Alanya'da başarılı olsun isterim. Alacağımız oyuncu gelsin oynasın, profesyonelliği doğru yapsın. İsteyen gidebilir ama bu kovmak değil. Sen gidersen ben başka oyuncu alacağım. Senin değerin ne, 5 milyon, getir 5 milyonu. Çünkü senin yerine adam alacağım. Bunu oyunculara da söylüyorum."

Genç oyunculara birden fazla mevkide oynama alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Semih ve Berkay'a 3 mevkide oynama alışkanlığını vermeye çalışıyorum. Tek mevkide olunca mahkum oluyorlar. Hızın varsa santrforda kaldığın zaman bitti. Senden daha iyi bir oyuncu varsa şansın yok. Santrforda Cenk veya Aboubakar iyiyse sen onlardan iyiysen zaten sen oynayacaksın. Mandzukic Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'ta yaptı. Adam sol bek oynadı neredeyse. Futbolda bazen bunlar var. Orta saha ofansif düşünceler birbirine girdi. Oyunda hız, zaman ve alan kullanmak önemli. Diğer geçişler süslemedir. Analizi artık futbolcuda kullanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.