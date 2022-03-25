Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce Valerien Ismael'in futbolcularla tanışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından minyatür kalelerin kullanıldığı maçlar yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title