Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Süper Lig'de Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Beşiktaş, Survivor temalı bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşım kısa sürede çok konuşuldu. Videoda, Jose Mourinho'nun adının yazıldığı bir kağıdın Ada'dan gönderildiği gösterildi.
Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar maç sonu resmi sosyal medya hesabından da sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.
SURVIVOR GÖNDERMESİ ÇOKK ONUŞULDU
Beşiktaş, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından Survivor temalı paylaşım yaptı. Videoda kağıda Jose Mourinho'nun adının yazıldığı ve Ada'dan gönderildiğine dair gönderme yapıldı.
İşte Beşiktaş'ın çok konuşulan paylaşımları;