Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak

Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Gedson Fernandes ile Daniel Amartey'in Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacağını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan maçta ağrı hisseden Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığı belirtilerek, "Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in de Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.