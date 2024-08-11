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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Yeni transferlerinin ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, sezona 3 puanla başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibi yeni transferlerinin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla açtı.

SAMSUNSPOR OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşmanın ev sahibi Samsunspor, 15 dakikada savunma arkasına hareketlenen Marius Mouandilmadji ile golü buldu. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

RAFA SILVA PERDEYİ AÇTI

31. dakikada kendi yarı sahasından çok hızlı çıkan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, sol ayağıyla harika bir uzun pasla Rafa Silva'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hızla ilerleyen Silva kalecinin yanından topu ağlara yollamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 1 gol ve 1 asist yapan Portekizli yıldız, siyah-beyazlılardaki ilk lig maçını da boş geçmedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

5 DAKİKA SONRA FARK 2'YE ÇIKTI

Beşiktaş, bu golden 5 dakikada sonra farkı 2'ye çıkardı. 36. dakikada pasla kullanılan kornerin devamında Arthur Masuaku'nun sol kanattan ortası Gabriel Paulista ile buluştu. Paulista'nın yere sektirerek vurduğu kafada Okan Koçuk'un müdahalesi golü önleyemedi ve skor 2-0 oldu. Bu gol ilk yarının skorunu da belirledi.

PAULISTA SAKATLANDI

Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden yeni transfer Gabriel Paulista, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Paulista'nın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

EV SAHİBİ DİREĞİ DÖVDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı 1'e indirerek maça ortak olmak isteyen Samsunspor, 59. dakikada Gedson'dan sıyrılan Marc Bola'nın sol çaprazdan attığı sert şutta direğe takıldı. Top yan direkten oyun alanına döndü.

BEŞİKTAŞ 3 PUANLA BAŞLADI

İlk yarıda yeni transferleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0'ı bulan Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında bu skoru korumasını bildi ve bu sonuçla birlikte sezona 3 puanla başlamayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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