Beşiktaş seriye bağladı! Kocaeli'de altın değerinde 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.

KOCAELİSPOR'UN HÜCUMU BEKLENENİ VEREMEDİ

18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

OH'UN ŞUTU KALEYİ BULMADI

32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.

YEŞİL-SİYAHLILAR KEITA İLE GOLE YAKLAŞTI

36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Sergen Yalçın'ın ekibi 52. dakikada öne geçti. Beşiktaş'ın kullandığı korner sonrasında Cerny topun başına geçti. Yapılan ortada Agbadou, köşeye düzgün bir kafa vuruşu Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü attı.

KOCAELİSPOR KARŞILIK VERMEK İSTEDİ

63. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ahmet Oğuz ortasını yaptı. Kafalardan seken top Nonge'nin önünde kaldı, sol ayağının üstü ile şutu çıkartan Nonge'nin topu direğin yanından dışarı çıktı.

OH YİNE ÇERÇEVEYİ BULAMADI

74. dakikada Beşiktaş'ta Oh'un orta alanda kazandığı topu mükemmel bir ara pası ile Cerny'e gönderdi. Cerny' penaltı noktası üzerinden vurduğu şutu kalenin üstünden auta çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN BU SEZON BİR İLK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez ligde üst üste üçüncü kez kazanan siyah-beyazlılar, puanını 46 yaparak üçüncülük hedefini sürdürdü. Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasındaki derbide lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Kocaelispor, ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.