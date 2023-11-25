Beşiktaş, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında taraftarlar karşıladı ve teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verildi. Takım, maçın oynanacağı Samsun'da kamp yapacakları otele hareket etti.
SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.
Karşılama esnasında taraftarlar teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verdi.
Futbolcular ve teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Samsun'da kamp yapacakları otele hareket etti.