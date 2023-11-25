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Beşiktaş, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında taraftarlar karşıladı ve teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verildi. Takım, maçın oynanacağı Samsun'da kamp yapacakları otele hareket etti.