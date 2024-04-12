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Beşiktaş Kulübünde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

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Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri, farklı branş ve yaş kategorilerinden sporcular ile taraftarlar katıldı.

Törende konuşan başkan Arat, yeni yönetimin ilk bayramı olduğuna değinerek, "Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Farklı branşlarda önemli başarılar yakaladıklarını aktaran Arat, " Beşiktaş'ın evlatlarıyla gurur duyuyorum. Beşiktaş camiası, kendi evlatlarına sahip çıksın. Büyük bir camiayız ve tüm branşlarda Türkiye'ye örnek olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Futbol takımının sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Futbolda sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama hedefimiz bitmedi. Türkiye Kupası'nı almak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Sporcularımız da kararlı. Beşiktaş olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş, her alanda kendine yakışanı yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende söz alan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Elif Bayram ise "Başkanımız bize çok yardımcı oldu. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyor. Bu takımda forma giydiğim ve kaptanlık yaptığım için çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hasan Arat, Beşiktaş Müzesi'ne Elif Bayram'ın forması ve Avrupa ikinciliği madalyasının da konacağını dile getirdi.

Bayramlaşma töreni Hasan Arat ile sporcuların fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. Törenin ardından başkan Arat'a katılımcılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi.

Kaynak: AA / Spor

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