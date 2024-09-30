Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırdı.

İLK YARIDA FIRSATLAR KAÇTI

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Beşiktaş, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Kayserispor da özellikle Mehdi Bourabia ile gol arasa da başarılı olamadı. Böylelikle ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

PERDEYİ GEDSON AÇTI

Beşiktaş, aradığı golü 56. dakikada buldu. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes sahneye çıktı. Ön alanda yaptığı baskıyla topu kazanan ve ceza sahası içerisine giren Gedson, Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı. Bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, bu golle birlikte bu sezon 10. maçında 6. kez gol sevinci yaşadı. Gedson'un 2 de asisti bulunuyor.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ta ilk golükaydeden Gedson Fernandes, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Portekizli yıldız, 65. dakikada yerini Jean Onana'ya bıraktı.

IMMOBILE PENALTIDA ATTI

Beşiktaş, 78 . dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Attamah'ın Rashica'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan siyah-beyazlılarda topun başına İtalyan golcü Ciro Immobile geçti ve penaltıyı gole çevirdi. Immobile Eyüpspor maçında olduğu gibi Kayserispor maçında da penaltıdan golü buldu.

KAYSERİSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ın penaltı golünden 6 dakika sonra Kayserispor da Nazon'un Paulista ve Uduokhai ile girdiği ikili mücadele yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Aynı pozisyonda Beşiktaşlı Gabriel Paulista sakatlık yaşarken, uzun süre VAR'da incelenen pozisyonu izleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararını iptal etti.

IMMOBİLE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş, 90+1. dakikada 3-0'ı buldu. Siyah-beyazlıların golcüsü Cirp Immobile, Rashica'nın yaptığı ortada bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Bilal'i 2. kez mağlup etti. Kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atan Immobile, 9. maçında 10. golünü atmış oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan taraf Beşiktaş oldu.

KARTAL LİGDE YENİLMİYOR

Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki 6. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar, ligdeki tek beraberliğini 0-0'lık skorla almıştı. Beşiktaş, 8. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak. Ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamayan ve 3 puanı bulunan Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.