Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Başkaşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta yıldız golcü Wout Weghorst, karşılaşmaya yeni imajıyla çıktı. Saçlarını sarıya boyayan Hollandalı futbolcunun yeni tarzı birçok kişi tarafından beğenilmezken, ünlü sinema karakteri Recep İvedik'e benzetildi.