Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu
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Başkaşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta yıldız golcü Wout Weghorst, karşılaşmaya yeni imajıyla çıktı. Saçlarını sarıya boyayan Hollandalı futbolcunun yeni tarzı birçok kişi tarafından beğenilmezken, ünlü sinema karakteri Recep İvedik'e benzetildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda sezona müthiş başlayan golcü Wout Weghorst, yeni tarzıyla dikkat çekti.
SAÇLARINI SARIYA BOYATTI
Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol ve 4 asist yapma başarısı gösteren Wout Weghorst, Başakşehir maçına yeni imajıyla çıktı. Saçlarını sarıya boyayan Hollandalı golcünün yeni imajısosyal medyada ünlü sinema karakteri Recep İvedik'e benzetildi.