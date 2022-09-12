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Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Spor Haberleri

Başkaşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta yıldız golcü Wout Weghorst, karşılaşmaya yeni imajıyla çıktı. Saçlarını sarıya boyayan Hollandalı futbolcunun yeni tarzı birçok kişi tarafından beğenilmezken, ünlü sinema karakteri Recep İvedik'e benzetildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda sezona müthiş başlayan golcü Wout Weghorst, yeni tarzıyla dikkat çekti.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol ve 4 asist yapma başarısı gösteren Wout Weghorst, Başakşehir maçına yeni imajıyla çıktı. Saçlarını sarıya boyayan Hollandalı golcünün yeni imajısosyal medyada ünlü sinema karakteri Recep İvedik'e benzetildi.

Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu! Herkes Recep İvedik'e benzetiyorWout Weghorst'un yeni imajı

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu! Herkes Recep İvedik'e benzetiyor

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Herkes Recep İvedik'e benzetiyor! Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajını görenler şok oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Wout Weghorst Beşiktaş Spor Haberler

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