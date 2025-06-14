Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor
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Beşiktaş'ın 24 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' cevabıyla taçlanan teklifin görüntüleri, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Taraftarlardan ve takipçilerden binlerce tebrik mesajı gelirken, çiftin düğün planları şimdiden merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatında önemli bir adım attı. Milli file bekçisi, sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlenme teklif etti. Teklife 'evet' cevabını alan çift, mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklif etti. Özel anlara tanıklık eden kareler, çiftin ortak sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Paylaşımda, yüzük detayı ve çiftin mutluluk dolu pozları dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiye, çok sayıda tebrik mesajı geldi. Takipçiler, "Mutluluklar", "Çok yakışıyorsunuz", "Beşiktaş'a çifte sevinç" gibi yorumlar yaptı.

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Haberler.com / Ömercan Altay - Spor
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