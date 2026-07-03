Beşiktaş'ın 201. Yabancısı Ouattara

Beşiktaş'ın, Fransız ekibi Monaco'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların tarihindeki 201. yabancı futbolcu oldu.

Kulüp tarihinde 58 farklı ülkeden 200 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini 21 yaşındaki savunma oyuncusu Kassoum Ouattara'yı transfer ederek gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Ouattara ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın 201. yabancı futbolcusu Ouattara, siyah-beyazlı ekibin formasını terletecek altıncı Fransız oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kulüp kariyeri

Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

Genç sol bek, Fransız ekipleri US Ivry (2011-2017) ve Montrouge'un (2017-2020) altyapısının yanı sıra Amiens'in (2020-2021) alt yaş gruplarında forma giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini de Amiens ile imzalayan Ouattara, daha sonra Kasım 2023'te Monaco'ya transfer oldu. Monaco formasıyla 2,5 sezonda tüm kulvarlarda 57 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol attı.

Ouattara, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi.

6. Fransız futbolcu

Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Fransız futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi Pascal Nouma'ydı.

Nouma'yı daha sonra sırasıyla Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin ve Valentin Rosier takip etti.

Yeni sezonun ilk transferi

2026-2027 sezonuna İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile giren Beşiktaş, ilk transferini savunmaya yaptı.

Ouattara, Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk transferi oldu.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: