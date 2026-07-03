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Beşiktaş'ın 201. Yabancısı Ouattara

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Ouattara, Beşiktaş tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu - Siyah-beyazlılar, genç sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı - Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk takviyesini savunma hattına yaptı

Beşiktaş'ın, Fransız ekibi Monaco'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların tarihindeki 201. yabancı futbolcu oldu.

Kulüp tarihinde 58 farklı ülkeden 200 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini 21 yaşındaki savunma oyuncusu Kassoum Ouattara'yı transfer ederek gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Ouattara ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın 201. yabancı futbolcusu Ouattara, siyah-beyazlı ekibin formasını terletecek altıncı Fransız oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kulüp kariyeri

Kassoum Ouattara, 14 Ekim 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

Genç sol bek, Fransız ekipleri US Ivry (2011-2017) ve Montrouge'un (2017-2020) altyapısının yanı sıra Amiens'in (2020-2021) alt yaş gruplarında forma giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini de Amiens ile imzalayan Ouattara, daha sonra Kasım 2023'te Monaco'ya transfer oldu. Monaco formasıyla 2,5 sezonda tüm kulvarlarda 57 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol attı.

Ouattara, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi.

6. Fransız futbolcu

Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Fransız futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi Pascal Nouma'ydı.

Nouma'yı daha sonra sırasıyla Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin ve Valentin Rosier takip etti.

Yeni sezonun ilk transferi

2026-2027 sezonuna İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile giren Beşiktaş, ilk transferini savunmaya yaptı.

Ouattara, Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk transferi oldu.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa6Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Kolombiya4Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili3Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika1Michy Batshuayi
Benin1Junior Olaitan
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Panama1Amir Murillo
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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