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Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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