Canlı anlatım! Dolmabahçe'de gol yağmuru var

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

Lige verilen aradan önce konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, haftaya 18 puanla 6. sırada girdi. Dış sahada galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri konumundaki Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Emirhan, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.

CANLI ANLATIM

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 2-2 Göztepe

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

43' Göztepe'de Solet oyuna devam edemedi. Yerine Victor Hugo dahil oldu.

42' Al Musrati'nin sağ kanattan arka direğe açtığı ortada Masuaku gelişine sol ayağıyla bir şut denedi top yandan dışarı çıktı.

41' Matsuki'nin kullandığı köşe vuruşuyla oyun yeniden hareketlendi.

40' Solet'in tedavisi için hakem Alper Akarsu, sahaya sağlık ekiplerini davet etti.

39' Juan'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Musrati Solet'ten önce araya girerek topa müdahale etti ve kornere gönderdi. Pozisyonun ardından Göztepe oyuncuları Solet'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazlarında bulundu.

38' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %65-%35 Göztepe topa hakim.

33' Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Taha Altıkardeş ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

32' GOOOLLL! Beşiktaş 2-2 Göztepe (Taha Altıkardeş)

31' TEHLİKELİ ŞUT! Göztepe'nin ceza sahası solundan içeriye uzun kullanılan taç atışında Taha gelişine harika bir şut çekti. Kaleci Mert harika uzandı ve topu kornere gönderdi.

27' OFSAYT! Rafa Silva, sağ kanatta Bokele'den topu çalarak eksik yakaladıkları savunmaya karşı topu sağ kanattan sürdü. Ceza sahasına koşu yapan Semih'e yerden pasını verdi. Semiih, penaltı noktasının solundan şutunu çekti meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23' Kullanılan kornerde yayın solundan gelişine bir şut çeken Massuaku'nun şutunu kaleci Lis harika çeldi.

15' Juan, sol kanattan topu taşıyarak yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert Günok topa sahip oldu.

13' Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Bokele kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12' GOOOLLL! Beşiktaş 2-1 Göztepe

12' Solet, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı fakat Uduokhai topa müdahale etti ve topu kornere gönderdi. Göztepe sağ kanattan korner kullanacak.

11' Beşiktaş'ta Rashica, sağ kanattan topu taşıyarak hücum kaleye koşu yapana Semih Kılıçsoy'a derin top attı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen kaleci Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı. Sonrasında top ağlarla buluştu.

10' GOOOLLL! Beşiktaş 2-0 Göztepe

4' Svensson'un sağ kanattan açtığı ortada Semih Kılıçsoy penaltı noktasının solunda harika bir yarım vole vurarak topu ağlarla buluşturdu.

3' GOOOLLL! Beşiktaş 1-0 Göztepe (Semih Kılıçsoy)

2' Romulo'nun yay sağından sağ ayak üstüyle çektiği şut yandan dışarı gitti. Beşiktaş aut kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.