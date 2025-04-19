Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken, iki takımında galibiyet hasreti devam etti.

10. DAKİKADA RAFA SILVA SAHNEDE

Beşiktaş, 10. dakikada öne geçti. Chamberlain, derinlemesine sağ kanattaki Rashica'ya oynadı. Kosovalı futbolcu da kale sahasında boşta olan Rafa Silva'ya yerden bıraktı. Silva, tekteşutunu çıkararak kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderdi.

GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI

Bu gole hemen cevap vermek isteyen Göztepe, 13. dakikada direğe takıldı. Sarı-kırmızılılarda Tijanic, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Top sol direkten oyun alanına geri döndü.

RAFA'NIN GOLÜ BU KEZ OFSAYT

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 41. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Rashica, savunma arkasına sarkan Rafa Silva'yı topla buluşturdu. Kaleci Lis ile karşı karşıya kalan Rafa, topu sağ ayağıyla köşeye bıraktı ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. İlk yarıda 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

İSMAİL'DEN EFSANE GOL

Göztepe, ikinci yarıya adete golle başladı. İkinci 45 dakikanın başlangıç düdüğünden saniyeler sonra Doğan Erdoğan, sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Chamberlain topu ceza yayına doğru uzaklaştırdı. Topa gelişine sol ayağıyla vuran harika bir vuruş yapan İsmail Köybaşı, Mert'in sağından topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Göztepe'den Kubilay Kanatsızkuş ile yaşadığı tartışma sonucu 72. dakikada sarı kart gördü. Masuaku, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli sol bek, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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