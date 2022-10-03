Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı. Reklam panolarına hem Türkçe hem de Çince yansıtılan "Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" yazısı büyük tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı Çin'de Uygur Türklerine yapılan zulmü hatırlatarak bu yapılan kutlamaya bir anlam veremediğini ifade etti.

Günlerdir futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması dün akşam Dolmabahçe'de oynandı. Kapalı gişe oynanan maçta reklam panolarına hem Çince hem de Türkçe olarak yansıtılan bir yazı herkesin dikkatini çekti. Yansıtılan yazıda "Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" ifadeleri yer alıyordu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu kutlamaya kimse bir anlam veremedi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yıllardır Uygur Türklerine yönelik yapılan zulmü hatırlatan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

"TÜRK DOSTLARIMIZA İÇTEN TEŞEKKÜR"

Çin Başkonsolosluğu sözcüsü bu kutlamaya duyarsız kalamadı. O anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan sözcü, "Şimdi düzenlenmekte olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş 73. yıl dönümü kutlama mesajı yayınlandı. Türk dostlarımıza içten teşekkürler. Yaşasın Çin- Türkiye dostluğu" ifadelerine yer verdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları;