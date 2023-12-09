Üye Girişi
Haberler
BBC

Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Tüpraş Stadyumu'nda başladı. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. İki takımın son maç performansları ve kadroları da açıklandı.

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı TSİ 19:00’da Tüpraş Stadyumu’nda başladı.

Fenerbahçe maçın 9. dakikasında, Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti.

Ceza sahası içinde Tadic'in yerden pasına hareketlenen Dzeko, iki Beşiktaşlı savunma oyuncusunun arasından sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

Bu sezona daha iyi başlayan Fenerbahçe 15 maçta topladığı 38 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise 27 puanla üçüncü.

Son haftalarda tribünlerde büyük boşlukların görüldüğü stadyum bu maçta doldu.

İki takım da geçen hafta Konferans Ligi’ndeki rakiplerinden beş fark yemişti. O maçların ardından Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe ise evinde Sivasspor’u 4-1 yendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı Süper Lig’deki son yedi maçında galibiyet göremedi, dört beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; 9 gol atarken 14 gol yedi.

Tüpraş’ta oynanan son yedi lig maçında ise beş beraberlik ve iki yenilgi aldı.

Beşiktaş sahaya 4-1-4-1 dizilimiyle çıkarken Fenerbahçe 4-2-3-1’i tercih etti.

Takımların ilk 11’leri şu şekilde oldu:

Beşiktaş : Günok, Bulut-Bailly-Amartey-Meraş, Uysal, Gedson-Chamberlain-Revic-Muleka, Tosun.

Fenerbahçe : Livakovic, Kadıoğlu-Djiku-Akaydın-Osayi Samuel, Fred-Crespo, Tadic-Syzmanski-Kahveci, Dzeko.

BBC

Edin Dzeko Fenerbahçe Beşiktaş Tüpraş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title