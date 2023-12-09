Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Başladı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Tüpraş Stadyumu'nda başladı. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. İki takımın son maç performansları ve kadroları da açıklandı.

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı TSİ 19:00’da Tüpraş Stadyumu’nda başladı.

Fenerbahçe maçın 9. dakikasında, Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti.

Ceza sahası içinde Tadic'in yerden pasına hareketlenen Dzeko, iki Beşiktaşlı savunma oyuncusunun arasından sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

Bu sezona daha iyi başlayan Fenerbahçe 15 maçta topladığı 38 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise 27 puanla üçüncü.

Son haftalarda tribünlerde büyük boşlukların görüldüğü stadyum bu maçta doldu.

İki takım da geçen hafta Konferans Ligi’ndeki rakiplerinden beş fark yemişti. O maçların ardından Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe ise evinde Sivasspor’u 4-1 yendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı Süper Lig’deki son yedi maçında galibiyet göremedi, dört beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; 9 gol atarken 14 gol yedi.

Tüpraş’ta oynanan son yedi lig maçında ise beş beraberlik ve iki yenilgi aldı.

Beşiktaş sahaya 4-1-4-1 dizilimiyle çıkarken Fenerbahçe 4-2-3-1’i tercih etti.

Takımların ilk 11’leri şu şekilde oldu:

Beşiktaş : Günok, Bulut-Bailly-Amartey-Meraş, Uysal, Gedson-Chamberlain-Revic-Muleka, Tosun.

Fenerbahçe : Livakovic, Kadıoğlu-Djiku-Akaydın-Osayi Samuel, Fred-Crespo, Tadic-Syzmanski-Kahveci, Dzeko.