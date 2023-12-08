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Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde Kadro Değerleri Rekora Ulaştı

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 10 milyar 319 milyon TL.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 10 milyar 319 milyon TL.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 200 milyon 550 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise kadrosundaki futbolcuların 129 milyon 780 bin Euro'luk değeriyle üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 10 milyar 319 milyon TL.

Sahanın en değerlileri Fred ve Cengiz Ünder

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile milli futbolcu Cengiz Ünder, derbide oynamaları durumunda 20 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncuları olacak. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski'nin 18 milyon Euro, Ferdi Kadıoğlu'nun 17 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta da 17 milyon Euro ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes takımın en değerlisi konumunda.

Sarı-lacivertlilerin kalecisi Dominik Livakovic ile Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey'in de 12 milyon Euro piyasa değeri var. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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