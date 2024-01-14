Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.