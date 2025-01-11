Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Hatimoğulları'ndan yeni süreç açıklaması: Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Beşiktaş, ligde 17 maç sonunda topladığı 27 puanla haftaya altıncı sırada girdi. Bodrum FK ise 15 puanla 17. sırada haftaya başladı. Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, Bodrum FK'yi geçerek çıkışa geçmek istiyor. Konuk takım ise sürpriz peşinde.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Taylan, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlıkları da devam ediyor. Bu isimler, bu karşılaşmada sahada olmayacak.

BODRUM FK İLKLERİN PEŞİNDE

Süper Lig'de Lig'de 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında çıkacağı Beşiktaş müsabakasında ilkleri yaşamak istiyor.

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de yar alan yeşil-beyazlılar şu ana kadar büyüklerle oynadığı hiçbir maçı kazanamayıp gol dahi atamadı. İlk olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olan Ege ekibi sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ardından Bodrum'da Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar bu müsabakayı da tek golle kaybetti.

Devrenin son maçında ise Trabzonspor deplasmanına çıkan Bodrum FK, puana çok yaklaşmışken son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan diğer bir ekip olan Başakşehir'e de evinde 1-0 kaybeden Bodrum FK, Beşiktaş karşılaşmasında ise hem gol ya da goller atıp hem de puan koparmak istiyor. Fenerbahçe'de kalecilik yıllarında Beşiktaş'a karşı birçok derbi zaferi yaşayan teknik direktör Volkan Demirel de bu kez Bodrum'un dümeninde teknik adam olarak galibiyet arıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Akraba ülkeden Rusya'ya karşı ihanet gibi hamle
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
img

Galatasaray Ali Koç'u yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti

Son Dakika Haberleri

CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.