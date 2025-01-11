Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Beşiktaş, ligde 17 maç sonunda topladığı 27 puanla haftaya altıncı sırada girdi. Bodrum FK ise 15 puanla 17. sırada haftaya başladı. Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, Bodrum FK'yi geçerek çıkışa geçmek istiyor. Konuk takım ise sürpriz peşinde.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Taylan, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlıkları da devam ediyor. Bu isimler, bu karşılaşmada sahada olmayacak.

BODRUM FK İLKLERİN PEŞİNDE

Süper Lig'de Lig'de 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında çıkacağı Beşiktaş müsabakasında ilkleri yaşamak istiyor.

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de yar alan yeşil-beyazlılar şu ana kadar büyüklerle oynadığı hiçbir maçı kazanamayıp gol dahi atamadı. İlk olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olan Ege ekibi sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ardından Bodrum'da Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar bu müsabakayı da tek golle kaybetti.

Devrenin son maçında ise Trabzonspor deplasmanına çıkan Bodrum FK, puana çok yaklaşmışken son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan diğer bir ekip olan Başakşehir'e de evinde 1-0 kaybeden Bodrum FK, Beşiktaş karşılaşmasında ise hem gol ya da goller atıp hem de puan koparmak istiyor. Fenerbahçe'de kalecilik yıllarında Beşiktaş'a karşı birçok derbi zaferi yaşayan teknik direktör Volkan Demirel de bu kez Bodrum'un dümeninde teknik adam olarak galibiyet arıyor.