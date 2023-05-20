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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Beşiktaş Adana Spor Haberler

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