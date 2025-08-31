Beşiktaş'a Sergen Yalçın'da ilaç olamadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Corendon Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

ERTUĞRUL ORKUN'A GOL İZNİ VERMEDİ

14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

ALANYASPOR SON ANLARDA GOLÜ BULDU

45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

EV SAHİBİ EKİP FARKI İKİYE ÇIKARDI

76. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor hücumunda sol kanatta Yusuf Özdemir savunma arkasına sarkan Güven Yalçın'ı gördü, topu kontrol eden Güven, karşı karşıya pozisyonda eski takımına karşı topu ağlarla buluşturdu.

SERGEN YALÇIN İLK MAÇINDA KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 2-0'lık skorla kaybetti. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş, 3 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor ise ilk galibiyetini alarak ligde 4 puana yükseldi.