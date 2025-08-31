Beşiktaş'a Sergen Yalçın'da ilaç olamadı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Beşiktaş'a Sergen Yalçın'da ilaç olamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Corendon Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

ERTUĞRUL ORKUN'A GOL İZNİ VERMEDİ

14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'da ilaç olamadı

ALANYASPOR SON ANLARDA GOLÜ BULDU

45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'da ilaç olamadı

EV SAHİBİ EKİP FARKI İKİYE ÇIKARDI

76. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor hücumunda sol kanatta Yusuf Özdemir savunma arkasına sarkan Güven Yalçın'ı gördü, topu kontrol eden Güven, karşı karşıya pozisyonda eski takımına karşı topu ağlarla buluşturdu.

SERGEN YALÇIN İLK MAÇINDA KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 2-0'lık skorla kaybetti. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş, 3 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor ise ilk galibiyetini alarak ligde 4 puana yükseldi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

sergen yalçın ve fatih tekke bunlar sadece torpille gelen hocalar hiç bir teknik özellikleri olmayan 5 sınıf hoca bile değiller

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Avrupa da sıfır çekiyorlar, ligdeki Anadolu takımlarını çoğu zaman yenemiyorlar ama Galatasaray ın dev kadrosuna karşı gene kazanacaklar çünkü üst akıl böyle istiyor :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
Kına gecesine dansöz geldi, gelinin annesi çileden çıktı

Kına gecesine dansöz geldi, gelinin annesi çileden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.