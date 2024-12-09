Beşiktaş'a bir başkan adayı daha çıktı

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna geçici süreliğine Hüseyin Yücel oturmuştu. Yücel, vakit kaybetmeden seçim kararı almıştı. Yapılacak seçimlerde aday olacağını da açıklayan Hüseyin Yücel'in ardından gözler diğer isimlere çevrildi.

SERDAL ADALI ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Bu isimlerin başında bir önceki seçimde Hasan Arat ile girdiği yarışı kaybeden Serdal Adalı geliyordu. Adalı, 11 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Serdal Adalı'nın yapacağı basın toplantısında başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Serdal Adalı

GÜNLER ÖNCE SİNYALI VERMİŞTİ

Serdal Adalı, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamayla aday olacağının sinyalini vermişti. Adalı, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

Değerli Beşiktaşlılar;

3 Aralık 2023 tarihinde huzurlarınıza Beşiktaş Başkan adayı olarak çıktıktan tam bir yıl sonra, bugün, kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı bir süreç yaşıyoruz.

Son iki haftadır yaşadığımız durum; geçtiğimiz bir sene boyunca Beşiktaşımızın ne kadar yanlış yönetildiğini, ne büyük bir yükün altına sokulduğunu göstermektedir.

Ben bugüne kadar Beşiktaş camiasına yerine getiremeyeceğim hiçbir sözü vermedim, bu saatten sonra da koltuk için, makam için benden popülist vaatler duymayacaksınız.

Bir yıl önce büyük sözler ve vaatlerle göreve gelen, sonrasında bu şekilde düşen bir yönetim kurulunun her bir üyesi; öncelikle son bir yılın, yapılan transferlerin, kulübün kaynaklarının üstünde harcamalarla borçlandırılmasının hesabını vermelidir.

Bir yıl önce "Bu yol Beşiktaşlıların yolu" söylemiyle bu kutsal makamagelenler, son iki haftada görülmemiş bir şekilde iç hesaplaşmalara düşmüş, sonra yaptıklarının bedelini ödemekten korkarak Genel Kurul'a gitme kararı almışlardır.

O nedenle, Beşiktaş'ın bu durumda olmasının ortağı olan arkadaşların bugün kurtarıcı olarak kendilerinikamuoyuna sunmalarını, camiaya "hodri meydan" mesajı vermelerini hayretle izliyor ve saygısızlık olarak görüyorum.

Beşiktaşımızın en hızlı borçlandırıldığı, 3 yıllık sponsorluk gelirlerinin 3 ayda harcandığı, en büyük itibar kaybına uğradığı, en kısa sürede erken seçime gitmek zorunda kaldığı yönetimde görev yapanların, bugün geldiğimiz noktada sorumlu değilmişçesine adaylık açıklamalarını doğru ve etik bulmuyorum.

Yıllık 7 ve 9 milyon Euro gibi kontratları, toplam 100 milyon Euro'ya yakın maliyetleri imzalarken gökyüzünde tavla oynayanların bugün fedakarlık yapmış gibi anılmasını camiamızın takdirine bırakıyorum.

Değerli Beşiktaşlılar;

Sizin de bildiğiniz gibi, ben Beşiktaş için elimi, yüreğimi taşın altına koydum, bundan sonra da bunu yapmaktan asla geri durmam.

Şu an Beşiktaşımızın mali durumu, içinde bulunduğumuz koşullar ve Beşiktaş'a verebileceklerimiz üzerine bir çalışma halindeyiz.

Camiamız için en doğru kararı, en doğru zamanda alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Aslolan Beşiktaş'tır!

Saygılarımla...

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi. Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. 1984 yılında iş hayatına atılan Adalı, California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladı. Adalı, 2012-2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yaptı, 2018'de ise tekrar bu göreve atandı. Ayrıca Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığını üstlendi ve 2013, 2020 ve 2023'te Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde aday olmuştu.