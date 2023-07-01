Beşiktaş, 2023-24 sezonu hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, 2023-24 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, kondisyon koşularıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor