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Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde Şampiyonluğunu İlan Etti

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde Şampiyonluğunu İlan Etti

Spor Haberleri

Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 yenen Benfica, şampiyonluğunu ilan etti. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti. Bu galibiyetle puanını 87'ye çıkaran Benfica, en yakın takipçisi Porto'nun 2 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi. Benfica, tarihinde 38. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 yenen Benfica, şampiyonluğunu ilan etti.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 87'ye çıkaran Benfica, en yakın takipçisi Porto'nun 2 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Benfica, tarihinde 38. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Portekiz Premier Ligi Benfica Porto Spor Haberler

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