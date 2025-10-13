Haberler

Selda Bağcan'dan bomba Arda Güler paylaşımı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Selda Bağcan'dan bomba Arda Güler paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş Arda Güler'li Real Madrid temalı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bağcan, paylaşımına "Arda Güler sayesinde Real Madrid'li oldum" notunu ekledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, futbolseverler arasında da büyük ilgi gördü.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede gündem olan bu video, hem futbol hem de müzikseverlerden büyük ilgi görmüştü.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, sosyal medyada paylaştığı yapay zeka destekli Arda Güler'li fotoğrafla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, paylaşımında "Arda Güler sayesinde Real Madrid'li oldum" ifadelerini kullandı.

Türk halk müziğinin unutulmaz sesi Selda Bağcan, sosyal medyada gündem olan bir paylaşıma imza attı. Ünlü sanatçı, yapay zeka ile oluşturulmuş Arda Güler'li Real Madrid temalı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım;

Beğeni yağıyor! Selda Bağcan'dan bomba Arda Güler paylaşımı

"ARDA GÜLER SAYESİNDE REAL MADRİD'Lİ OLDUM"

Selda Bağcan, paylaşımına "Arda Güler sayesinde Real Madrid'li oldum" notunu ekledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, futbolseverler arasında da büyük ilgi gördü.

GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in Real Madrid'deki yükselen performansı Türkiye'de büyük gurur yaratırken, Selda Bağcan'ın paylaşımı sosyal medyada yüzleri güldürdü. Birçok kullanıcı, "İki efsane bir karede buluşmuş" yorumları yaparak gönderiyi paylaştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Güllü'nün ölümünde yeni iddia: Kobra Murat o geceyi adım adım anlattı

Güllü'nün ölümünde yeni iddia: O geceyi adım adım anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
Güllü'nün ölümünde yeni iddia: Kobra Murat o geceyi adım adım anlattı

Güllü'nün ölümünde yeni iddia: O geceyi adım adım anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.