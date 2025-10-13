Selda Bağcan'dan bomba Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede gündem olan bu video, hem futbol hem de müzikseverlerden büyük ilgi görmüştü.

Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, sosyal medyada paylaştığı yapay zeka destekli Arda Güler'li fotoğrafla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, paylaşımında "Arda Güler sayesinde Real Madrid'li oldum" ifadelerini kullandı.

Selda Bağcan, paylaşımına "Arda Güler sayesinde Real Madrid'li oldum" notunu ekledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, futbolseverler arasında da büyük ilgi gördü.

Arda Güler'in Real Madrid'deki yükselen performansı Türkiye'de büyük gurur yaratırken, Selda Bağcan'ın paylaşımı sosyal medyada yüzleri güldürdü. Birçok kullanıcı, "İki efsane bir karede buluşmuş" yorumları yaparak gönderiyi paylaştı.