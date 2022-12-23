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Süper Lig'de ilk kez uygulandı! Yeni kural futbolseverleri ikiye böldü

Spor Haberleri

Dünya Kupası'nda uygulanan yeni uzatma sistemi, Süper Lig'de de kullanılmaya başlandı. 2 karşılaşmada toplam 29 dakika uzatma verildi. Yeni uygulama futbolseverleri ikiye böldü.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda verilen uzatma süreleri çok konuşulmuştu. Topun oyunda kalma süresini uzatmak için uygulanan yeni sistem, Spor Toto Süper Lig'de hayata geçti.

İLK KEZ UYGULANDI

Başakşehir'in Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta toplam 16 dakika uzatma oynandı. İlk yarıda 9, ikinci yarıda 7 dakika uzatma verildi. Ankaragücü'nün Antalya'da 2-0 kazandığı karşılaşmada ise 13 dakika uzatma oynandı. Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı ise 8 dakika uzadı.

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

FUTBOLSEVERLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Hakemler, verilen bu uzatma sürelerinin de fazlasını oynattı. Başakşehir'in üçüncü golü 90+3, Ankaragücü'nün ikinci golü golü 90+11'de geldi. Yeni uygulamayı beğenen de oldu tepki gösteren de.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Beğenen de var tepki gösteren de! Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Spor Haberler

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