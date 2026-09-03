Başpehlivanların Hedefi 666. Tarihi Kırkpınar

Başpehlivanların gelecek yılla ilgili en büyük hedefi, yine 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri.

Edirne'de düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katılan başpehlivanlar, şimdiden herkesin en büyük amacının Kırkpınar'da güreşmek ve altın kemere ulaşmak olduğunu anlattı.

Yıl boyunca yağlı güreş ligi ve çeşitli organizasyonlarda kol bağlayan pehlivanlar, "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki dualı çayırda gerçekleştirilecek 666. buluşmada başpehlivanlar, rakiplerini geride bırakarak altın kemerin sahibi olmayı amaçlıyor.

"Tüm çalışmalarımı Kırkpınar'a göre yapmaya başladım"

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, AA muhabirine, organizasyonda altın kemeri kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırkpınar'ın ardından çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten Taş, katılacağı tüm organizasyonlarda da başarılı olmak istediğini dile getirdi.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde daha önce birinciliğinin bulunmadığını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Ligler var, önümüzde Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri var. Elmalı'da hiç birinciliğim yok, orada da birinci olmak isterim. Tabii ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası var. Orada da birinci olup sezonu kapatmak istiyorum. 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her an aklımda. Orada da kemeri alıp ikilemek istiyorum. Şu an önümdeki en önemli hedef diyebilirim. Tüm çalışmalarımı Kırkpınar'a göre yapmaya başladım. İnşallah seneye yine Kırkpınar'da şampiyon olmak istiyorum."

Erkan Taş, Kırkpınar'da üst üste 3 kez başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedeflediğini aktardı.

"Taktik savaşı veriyoruz adeta"

Başpehlivan Feyzullah Aktürk de 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda başpehlivanlar arasındaki rekabetin arttığını vurgulayan Aktürk, yağlı güreşte hazırlık süreçlerinin de giderek profesyonelleştiğini ifade etti.

Rakip analizinin başarı açısından önemli hale geldiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Her pehlivan adım adım analiz yapıyor. Her pehlivanın ayrı kondisyoneri, hocası var artık. Taktik savaşı veriyoruz adeta. Çalışmaktan ziyade rakibi analiz etmek de çok önemli hale geldi. Geçmişteki gibi kara düzen bir çalışma sistemi yok. Video analizlerinden kondisyonerlere, antrenörlere, saha dışı dinlenmeye kadar her şey çok profesyonel bir hale geldi. Elmalı ve Cumhurbaşkanlığı güreşlerinden sonra sezonu bitireceğiz ama şapkamızı da önümüze koyacağız. Bu sezon neyi doğru yaptık, neyi yapmadık, değerlendireceğiz."

Taş ailesinin hedefi final

Başpehlivan Mustafa Taş ise kuzeni Erkan Taş'ın Kırkpınar'da altın kemeri kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Taş ailesinden iki başpehlivanın finalde karşılaşmasını arzuladıklarını anlatan Taş, "Erkan ve kardeşim İslam ile başpehlivanlık boyunda final yapmak en büyük hayalimiz. Bu yıl kıl payı kaçırdık. İnşallah Taş kardeşler olarak altın kemeri ebedi almayı çok istiyoruz. Kadere, imana her zaman inanıyoruz, güveniyoruz. Hakkımızda her zaman hayırlısı." ifadelerini kullandı.

"Kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum"

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de kış döneminde Kırkpınar için yoğun bir hazırlık sürecine başlayacağını belirtti.

Son 2 yıldır altın kemeri kazanamadığını ve 2027'de yeniden zirveye çıkmayı hedeflediğini anlatan Zeybek, şunları söyledi:

"Kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum. Üst üste altın kemer alamamak içimde ukde kaldı. İnşallah tekrardan başlayarak üç yıl alırım. En iyi şekilde hazırlanacağım. Hem psikolojimizi hem fiziksel yapımızı Kırkpınar'a göre hazırlıyoruz."

Kaynak: AA