Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Spor Haberleri Salon: Kadir HasHakemler: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan ÇalapMelikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi, Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4Beşiktaş:... Salon: Kadir Has Hakemler: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan Çalap Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi, Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4 Beşiktaş: Dana Evans 30, Melek Uzunoğlu 12, Yağmur Taşar 11, İrem Naz Topuz 11, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram, Taya Reimer 16, Zeynep Can 2, İnci Güçlü 6, Nihan Dabakoğlu 6, Mia Drasicevic 3 1. Periyot: 20-37 Devre: 35-48 3. Periyot: 58-84 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son gününde Beşiktaş'a 101-75 mağlup oldu. Spor Kaynak: AA / Murat Asil Emre Şimşek basketbol Kayseri Eylül Spor Haberler

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